Стари муцуни възкръсват в „Любов в Рая”

Стари „муцуни” съвсем скоро „възкръсват” в новия формат на Би Ти Ви „Ергенът: Любов в Рая”. Дни преди старта на риалитито на 1 септември, телевизията показа кого ще гледаме в него. Голяма част от момите са добре познати от предишни издания на „Ергенът”. Сред тях са скандалната Габриела от сезон 2, за която се говори, че се издържа, правейки компания на мъже срещу заплащане, небезизвестната екзотична танцьорка Мони Зенгиннер и Дениз Хайрула, която прибира пари, позирайки гола в популярна платформа за възрастни.

Самият формат „Любов в Рая” е замислен като разновидност на „Ергенът”, където се събират участници от оригиналното шоу, разминали се с победата. В България обаче не са снимани достатъчно сезони, за да има богат избор, а и не сме имали „Момата”, за да могат да изберат мъже за шоуто. Ето защо се очакваше у нас да се направи изключение и участниците да са нови лица. Но това се е случило само частично, основно при мъжете. Сред жените повечето са избрани от предишни сезони на риалитито и то сред най-скандалните имена.

Едно от тях е на пловдивчанката Даниела от сезон 2, която остана в съзнанието на зрителите като участничката с най-силно напомпана уста и самочувствие в шоуто. А това не е лесно за постигане, защото риалитито може да се похвали с особено силна концентрация на дами с напомпани устни и безкрайно самочувствие. Въпросната Даниела е незабравим образ. Още във визитката си за „Ергенът” 2 тя обяви, че мрази дебели жени, фенка е на пластичните операции, не обича да спортува и, ако качи някое килце, отива при „доктора”, за да изсмуче тлъстинките от тялото й. Зрителите вероятно помнят, че Габи редовно беше в конфликт с пълничката Пам Велидис от същия сезон, за която открито казваше, че мястото й не е в това шоу. Освен това тя обичаше да се подиграва на екзотичната танцьорка от Варна Мони Зенгиннер. Тя също е имала проблеми с теглото, с които много трудно се е преборила. Мони си беше взела кантар в „Ергенът”, за да си тегли храната, но Габи беше от момичетата, които го скриха, за да се надсмеят над бившата пухкавелка.

В „Любов в Рая” Габриела, за която „Уикенд” навремето извади доказателства, че продава компанията си на заможни мъже, отново ще се срещне с Мони. Как двете бивши „ергенки” ще се разберат в новия вариант на „Ергенът”? Би Ти Ви ще ни показва това всяка вечер от понеделник до сряда, когато ще се излъчва „Любов в Рая”.

В риалитито влиза и трета участничка от „Ергенът” 2, където главен герой беше пианистът Евгени Генчев. Това е юристката Кристина от Бяла Слатина. Навремето тя се похвали, че била стажантка в престижна адвокатска кантора, но след това се разчу, че повече я привлича кариерата на модел, отколкото на юрист. Говореше се също, че е била в много близки отношения с депутата Радостин Василев, по-известен като Руди Гела, обвинен от доста жени, че им е лепнал срамни болести. При участието си в „Ергенът” красавицата Кристина първоначално грабна интереса на Евгени Генчев. Впоследствие обаче той се разочарова от нея, канейки я на среща. Блондинката се оказа доста капризна и с огромни претенции, а освен това – ужасно труден събеседник, с когото пианистът се чудеше как да разговаря. Така че той бързо взе решение да се лиши от компанията й.

В риалитито се завръща и плеймейтката Дениз Хайрула. В първия сезон на „Ергенът” тя стигна до второто място, отстъпвайки в състезанието за сърцето на Виктор Стоянов единствено пред изкусителната рускиня Виктория Капитонова. Бившият гребец обаче не е точно нейният тип мъж. Знае се, че туркинята си пада по по-платежоспособни господа. Навремето тя имаше връзка с вече покойния Христо Сираков, а веднага след отпадането си от „Ергенът” разкри, че имала профил в платформа за възрастни, в която потребителите плащат, за да я видят без дрехи и в пикантни ситуации. Тя, също като другите три вече споменати дами, ще се бори за любов от септември.

Сред мъжете, които влизат в шоуто, стана ясно, че са попаднали двама популярни в своите среди младежи, които обаче все още не са постигнали национална известност. Единият е мускулестият пловдивчанин Джани Рата. В рекламата на шоуто се чува женски глас, който казва, че „това момче трябва да бъде съблечено”. Визира се именно този младеж. Когато той завършва средно образование преди 6 години, пловдивски медии го нареждат сред звездните абитуриенти под тепетата, защото имал много последователи в социалните мрежи. Сега ще има възможност да получи и всенародна слава.

Другият, който е популярен в средите си, е младият актьор Петър Данов. Той е от последните ученици на Стефан Данаилов. Към момента участва в две популярни представления. Едното е „Молба за напускане”, където си партнира с Филип Буков, Руслан Мъйнов, Петьо Петков-Шайбата, Антоан Петров-Анди и Силвестър Силвестров. Другият спектакъл е „Кошмарта комедия”. Там младият актьор работи с Антоанета Добрева-Нети, Кирил Ефремов, Ралица Ковачева-Бежан и Поли Недкова – любимата на първия Ерген в страната ни – Виктор Стоянов.

Зрители с набито око разпознаха сред мъжете в „Любов Рая” и милионера Виктор Иванов, който развива бизнес с хранителни добавки.