Стефан Щерев се натиска на Надя Иванова, тя се дърпа

Кратък, но пък забележителен, миг на интимност имаха Стефан Щерев и Надя Иванова в ефира на БНТ, дни преди Коледа. Водещият на „100% будни“, който на 10 декември празнува 51-вия си рожден ден, се разнежи от текста на песента „От целувка белег не остава“ и спонтанно се реши на близост с екранната си партньорка. Тя обаче не беше във възторг от романтиката, която неочаквано завладя колегата й, и в резултат смени няколко физиономии.

„От целувка белег не остава. Белег се губи, целувката не се забравя“, представи младата певица Диа припева на новата си песен. Тъкмо тези думи пробудиха романтичния порив у Стефан Щерев. Той плахо взе лявата ръка на колежката си Надя и започна да я придърпва към устните си. „Доста романтично“, отбеляза гостенката в студиото за текста на песента, докато наблюдаваше със зрителите как Стефан вдига ръката на Надя за целувката си като на забавен каданс.

„Дай, бе! Пусни я тая ръка, бе! Няма да я счупя!“, наруши Стефан тишината, която трая секунди, но на Надя май й се сториха минути. Погледът й първо се скова от изненада, а после доби вид на шокирана. Когато Стефан най-сетне целуна ръката й, Надя се извърна към него. Изглеждаше и озадачена, и объркана. „Да не забравиш! Неслучайно!“, заяви водещият, но не уточни какво точно има предвид. Може би намекна, че не за първи път издава за интереса към колежката си?

„Няма да имаш белег след това“, с тези думи гостуващата певица успокои водещата. „Това се опитвам да й обясня през цялото време“, възкликна Стефан. Надя пък, която се отърси от палитрата от емоции, през която премина, с подчертано шеговит тон заяви, че е време да сложат край на разговора. Не подбра добре обаче следващите си думи, заради което не изрази ясно мисълта си. „Твърде много такива белези, целувки... Не му влияе добре на колегата“, каза Надя. „Уплаши се!“, обади се Стефан. Екранната му партньорка обаче не му отвърна. Така че не се разбра дали Надя наистина се е смутила от действията му или ги е приела като шега.

Неяснота остана и за зрителите на БНТ дали романтичната сценка в студиото на предаването беше провокирана само от чувството за хумор на Стефан Щерев или пък беше решил да демонстрира интереса си към Надя. Възможно е наистина водещият да се е пошегувал. Колежката му – също, и затова леко да преигра в стремежа си да се покаже като шокирана. Още повече че на следващия ден Стефан Щерев изненада с друго. Направи го, след като колежката му и двете гостенки подредиха трапезата за Бъдни вечер. Водещият попита какво се прави с пръстена за платнената салфетка, след което даде идея – да се предложи брак с него. И побърза да го сложи на ръката на гостенката, която обясняваше принципите на подредбата на трапезата.

Стефан и Надя са екранни партньори в предаването „100% будни“ от февруари 2023 г. До преди целуването на ръка, двамата правеха впечатление, че споделят само топли колегиални чувства, дори приятелски. За Стефан Щерев само се предполага, че е във връзка, понеже все някой го снима при пътуванията му. Например, когато миналото лято се щракна край вулкана Етна на остров Сицилия, Италия.

За Надя пък последно се знае, че е обвързана. През март, 2021 г. красавицата, която дълги години водеше „Елит“ по БНТ, стана майка за първи път. 41-годишната тогава брюнетката роди син, който кръсти Георги. Бащата е Драгомир Петров, сценарист в шоуто на Слави Трифонов и бивш депутат от ИТН.

Преди да го срещне, Надя премина през огромна трагедия. Пет години по-рано тя загуби годеника си Йоло. Тогава се говореше, че той подценил контузията си в катастрофа и честите внезапни болки в гърдите. Пренебрегнал и предупрежденията на лекарите да не натоварва тялото си с тренировки във фитнеса. Същата година, през 2016-а, Надя влезе в риалитито „ВИП Брадър“, което беше изтълкувано като опит да преодолее трагедията и негативните емоции, в които затъвала от месеци. Тогава се заговори, че Надя не се е отказала от любовта и желанието да стане майка. Затова и замразила собствени яйцеклетки.

Преди години хубавицата имаше връзка с продуцента Андрей Арнаудов, който днес също е семеен. Колегата й от „100% будни“ Стефан Щерев пък дълго беше свързван с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно над 10 години. До днес не е ясна причината за раздялата им, но пък през февруари 2021 г. се разбра, че са запазили приятелство. Тогава водещият, който е още актьор и продуцент, и Ирмена попаднаха в една компания в кулинарното предаване „Черешката на тортата“. Двамата направиха силно впечатление с менютата си, но и с поведението си. Долавяха се смутени погледи, загатната тъга и неизказани емоции. Имаше даже тайно послание. Стефан Щерев го отправи към Ирмена във вечерта, в която тя беше домакин в предаването. Водещият го написа върху опаковка от чаена торбичка – актрисата ги събирала отдавна, още преди връзката си със Стефан. Докато били заедно, той й подарявал опаковки от чай, които събирал при работни пътувания. Носел й и листчета, подписани от известни личности, дори холивудски звезди. Стефан я изненадвал и с чай, понеже Ирмена го обичала. Подарявал още рокли и чудновати дамски чанти. Тя пък му пишела картички без повод, но и по-специални му подарявала. Повлияна от него, Ирмена започнала да колекционира изкуство, което било доста скъпо хоби и затова колекцията й не можела да се мери с неговата. В „Черешката на тортата“ пък се видя, че в дома на водещия все още стои закачена картина с лика на актрисата.

„Стефан ми написа нещо, което не споделихме на глас. Накара ме да се чувствам добре и сигурна, че в негово лице имам верен човек“, сподели Ирмена за посланието на Стефан в „Черешката”. Той пък заяви, че го написал, без да знае, че от предаването ще искат да го чете на глас. Затова отказа, посланието било само за актрисата.

На следващата година се разбра, че Ирмена вече има друг мъж в живота си. Това е колегата й Петър Дочев, който е и сред водещите в предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви. Разликата във възрастта на актьорите е 7 години, но не ги притеснявала. Двамата не афишират връзката си нито в медии, нито в социални мрежи. Сигурно затова, а и заради честите пътувания на Ирмена най-вече по работа, периодично се говори, че с Петър Дочев са разделени. Иначе драма няма. Актьорът и водещ даже е приятел с колегата си от БНТ. Петър Дочев и Стефан Щерев се снимаха заедно с Дарин Ангелов, който пък е сред панелистите в предаването „На кафе“ по Нова тв в края на 2024 г.