Стоичков можел да стане европейски шампион по лека атлетика

Преди 10 години Христо Стоичков отбеляза 50-годишния си юбилей с голямо парти в столичния клуб „Маскара“, със стотици гости от цял свят. Макар и с няколко месеца закъснение – на 19 май 2016 г., Модерният ляв събра футболни величия на грандиозен спектакъл – мач на стадион „Васил Левски“, който публиката още помни.

Днес, 10 години по-късно, обичаният спортист участва в необичайно риалити шоу – „Вече играеш… Стоичков“, в което трябва да бъде избран актьорът, който ще се превъплъти в образа на младия Христо Стоичков в бъдещия биографичен филм за него. Лентата се очаква да бъде кино събитието на 2027 година.

От над 250 кандидати за кастинга – от професионални актьори до хора с напълно различни професии – до финала стигнаха 11 участници. От тях обаче само четирима са с реални шансове да спечелят. Най-обсъждан в социалните мрежи е Кристо от Испания – според много зрители той е най-подходящ за ролята на Камата. Публиката и медиите коментират, че поразително прилича на Стоичков и дори говори по подобен начин. Форматът все още не е приключил и предстоят нови изпитания, които ще решат кой ще бъде окончателният победител.

Какво накланя везните към Кристо? Стоичков не е просто характер – той е експлозия. Публиката не търси психологически портрет от арт кино, а усещане: „Това е той“. Именно това инстинктивно усещане дава Кристо. А и филмът ще бъде гледан не само от почитатели на българското кино, а и от футболни фенове – хора, които рядко ходят на кино, но ще искат да видят кой ще изиграе Стоичков. В този смисъл енергийната прилика е решаваща.

Най-голямата гордост за Камата безспорно е семейството му – съпругата Марияна, двете им дъщери Михаела (Мика) и Христина, както и внуците Мия и малкият Христо. Единственото, което той иска за тях, е да бъдат щастливи.

В риалити формата Стоичков разказа и любопитни моменти от детството си. Първата му мечта била да стане лекоатлет, но не му достигнал един сантиметър, за да влезе в спортното училище. Опитал се хитро да повдигне рамото си при повторното измерване, но бил хванат и отхвърлен. Пробвал и бокса – чичо му Рангел, известен боксьор в Пловдив, му дал ръкавици, но след няколко удара Христо разбрал, че това не е неговият спорт. Още от 3–4-годишен обаче ритал парцалена топка, направена от дядо му – и така започнал пътят му към футболната легенда.

Като дете преживял и тежък момент, когато треньор му казал, че от него няма да стане футболист, защото е твърде дребен. Малкият Ицо взел раничката си и се скрил в склад, където ядял фъстъци и бадеми, редувайки ги със сълзи. Днес целият свят знае какво последва – №8 на „Барселона“ се превърна в легенда.

Сред най-драматичните моменти в кариерата му е и случка от зимен мач. За да омекоти обувките си, Стоичков ги намокрил с топла вода. По-късно обаче повторил упражнението с вряла вода, докато обувките били на краката му. Ефектът бил добър за играта – вкарал гол още в началото на второто полувреме – но постепенно започнал да губи чувствителност в краката си. Въпреки болката отказал смяна.

В риалитито Стоичков си спомни и строгото възпитание у дома. Ако той и сестра му закъснеели, родителите ги заключвали в отделна стая като наказание, а на сутринта отивали директно на училище. „След това вече нямаше закъснения“, разказва той.

Актьорството може да се доизвае, но харизмата – не. Именно затова много зрители вярват, че Кристо има най-голям шанс да се превърне в младия Христо Стоичков на големия екран.