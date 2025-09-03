Страх за живота на Иванчева – тежка диагноза я вкара в болница!

С пневмония в болница се озова помилваната бивша кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева, писа "България Днес"! Преди месец тя беше пусната след решение на вицепрезидента Илияна Йотова и излезе по-рано от Сливенския затвор. Там беше пратена с 6-годишна присъда за корупция.

В последните дни на август ексуправничката постъпила в столичната УМБАЛ "Св. Анна", позната като Окръжна болница. Отишла в спешното с почти 40 градуса температура, оплаквала се от задух, болки в гърдите и втрисане. Медиците я приели в отделението, за да я стабилизират.

Преди време известната кметица отново е развивала пневмония. Но докато е висяла в килията в Сливен, не са лекувани белодробните й проблеми. По време на престоя й зад решетките тя се сдобила с астма. Рентгенът в болницата показал, че има предишни неизлекувани болежки.

Поради това и ниска сатурация я сложили на системи и кислород. В началото била много зле, но постепенно температурата спаднала и започнала да се възстановява, споделят нейни приближени. Самата пациентка била благодарна от отношението към нея, тъй като медицинските работници я разпознавали и били положителни и благоразположени към нея.

Още щом беше пусната на свобода, Иванчева посочи пред вестника, че иска да навакса време с 3-годишния си син Валентин-Александър. Малкото момченце я чакаше с плакат "Липсваше ми, мамо". В първите дни вкъщи тя използвала да се порадва на чедото си. Водила го в парка и си играла с него.

Бившата кметица успяла да сбъдне друга своя мечта - да покаже морето на малкия.

Преди да закъса здравословно, Иванчева е успяла да заведе сина си Валентин-Александър на море, разкриват запознати. Двамата с детето са били забелязани на плажа на къмпинг "Каваци". Отседнали в малък хотел на брега и прекарали няколко дни заедно. Известната пандизчийка била сама, без мъж, доверяват очевидци.

Тя все още води дело за липсата на лечение зад стените на затвора. Заради медикаментите, които не са й били изписвани, туморното й образувание на хипофизата се е увеличило двойно, показали изследвания.

На свобода продължава да се възстановява и заместничката й Биляна Петрова. От дългата изолация и липсата на светлина тя заболя от тежка остеопороза и все още се лекува. Пред близките си споделила, че вече е по-добре, но още ползва бастун за придвижване.