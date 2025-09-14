Сватбата на Иво Карамански и Антоанет Пепе: 11 торти и бившите мъже на булката (Снимки)

11 торти е имало на сватбения купон на Антоанет Пепе и Иво Карамански, който се проведе в хотел в Боровец. Домакините смаяха с украса, в която имаше люти червени чушки и ръка на манекен. Букетът на булката е по-коментиран от трите рокли, които тя смени. Военната униформа на баща й пък е също толкова обсъждана, колкото и тоалета на майката на младоженеца – Нели Атанасова-Сано, която събра погледите с красота и грация. Като се прибави хореографията на първия сватбен танц, нестандартното хоро, в което всички бяха със слънчеви очила, а и това, че двамата бивши мъже на булката бяха сред гостите, сватбеното тържество се превърна в тема на седмицата.

На купона на Антоанет и Иво имаше 130 човека, от които, предсказуемо инфлуенсърите бяха доста или поне такива, за които рекламирането в социални мрежи е допълнително занимание. Сватбата беше решена в бяло и бордо. В бордо беше и платното, пред което влюбените се срещнаха.

Младоженецът се запъти към него, придружаван от майка си Нели Атанасова, която е бивша гимнастичка и тв водеща, а днес се занимава с интериорен дизайн. Иво е син на Нели от връзката й с покойния Иво Карамански, сочен за мафиотски бос. Красавицата има и дъщеря от актьора Александър Сано, с когото са заедно от около 16 години и винаги са били пример за хармонична двойка. На сватбата двамата направиха впечатление и с елегантността си. Сано беше с черни костюм и риза и папийонка в бордо, а Нели с тоалет в същия свят. Красавицата прикова вниманието със стройната си фигура и младежко излъчване.

В тоалет в бордо беше облечена и майката на булката. Самата тя пък се запъти към Иво в булчинска рокля с доста детайли и дълъг воал. Антоанет беше хванала под ръка баща си, който беше с военна униформа. Открай време се коментира, че таткото на Антоанет е работил в системата на МВР и даже е бил началник, така че едва ли е изненадал с избора на тоалет за сватбата.

След много снимки, младоженците и гостите се пренесоха в ресторанта и купонът започна. Музиката беше разнообразна, а засега е ясно, че сред гост-изпълнителите са били момчетата от нашумялата група „Молец“. Влюбените изненадаха със сватбен танц. За него Антоанета, както е цялото й име, се появи в центъра на дансинга, заобиколена от мъже в костюми, които се поклащаха в ритъм, но за кратко. Господата бързо се отдръпнаха и булката затанцува на парчето на Кайли Миноуг „Spinning Around” – приклякаше с обемната си рокля и размахваше ръце. В един момент парчето беше сменено в синхрон с излизането на младоженеца. Той също затанцува сам, като включи и брейк движения, включително подпиране на ръце и вирване на крака. Последва съвместен танц на Антоанет и Иво и страстна целувка, след която на дансинга наизскачаха гости. От кадрите в социалните мрежи става ясно, че купонът е продължил до късните часове, а булката е блеснала с още две рокли – дълга и къса, вероятно, за да й е удобно да танцува.

Сватбената украса включваше огромни платна в бяло и бордо, надвиснали над залата, лампи и свещи. Интересен детайл беше сватбената торта. Имаше една голяма, която младоженците разрязаха, както е обичаят. Останалите, които бяха може би около 10, подразбра „Уикенд“, бяха в червено и бяло и разпределени по масите. Сладкишите бяха украсени с интересни детайли, като на белите имаше червени чушки, които в случая са били от захар.

Съвсем истински люти чушки бяха разхвърляни по червената покрива на масата с две от тортите, с които младоженците се снимаха. Украсата включваше и ръка от манекен, в която също имаше люти чушки, както и грозде. Ръката от манекен препратка към протезата на младоженеца ли е? Това се чудят в социалните мрежи. Както е известно, Иво Карамански загуби част от лявата си ръка в катастрофа преди години.

Силно впечатление направи и сватбеният букет. Антоанет носеше две червени китки, които бяха прикрепени към нещо, наподобяващо броеница. В социалните мрежи беше изтъкнато, че това е актуална модна тенденция, макар че повечето не я харесвали. Обяснение за хорото, поведено от младоженците със слънчеви очила, не се намери. Тъмни очила носиха и гостите, които потропваха с тях. Внимание предизвика и съвпадение в тоалетите на инфлуенсърката Полина Билоконна и актрисата Мона Гочев. Двете бяха с еднакви тоалети – марката e „RadaPola“, а цената на модела е 400 лева.

Иво и Антоанет си казаха „Да“ на 6 октомври 2024 г. Церемонията беше в тесен семеен кръг. Още тогава влюбените си обещаха да съберат близки и приятели на голямо тържество, което явно дълго ще се обсъжда.

Още повече, че сред гостите на купона бяха и бащите на три от децата на Антоанет. Това са датчанинът Филип, от когото инфлуенсърката има две дъщери, и Филип Стоянов, който е таткото на сина й Матиас. Беатрис, която е най-малката, е плод на любовта на Антоанет Пепе и Иво Карамански. Напрежение няма отдавна. Антоанет не само поддържа добри отношения с бившите си мъже, а и е приятелка с новите им жени.