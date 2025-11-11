Последни
Светлана Василева показа СИНИНИТЕ от побоя снощи! (СНИМКИ)

https://hotarena.net/laifstail/svetlana-vasileva-pokaza-sininite-ot-poboya-snoshti-snimki HotArena.net
Каролина Церовска
4739
Плеймейтката Светлана Василева показа физическите следи от снощната разправия с новия й приятел, който уж не бил милионерът Александър Зиковски. Бившата на Християн Гущеров е със сериозни синини по китките на ръцете, за които вероятно гаджето й я е стискал и дърпал. Кадрите Светлана показа „неволно“, докато гали кученцето на своя позната – на тях моделката така е извъртяла китките си, че добре да се видят нараняванията, пише Intrigi.bg.

Припомняме, че късно снощи в популярна верига магазини на Околовръстното в столицата Светлана Василева и новото й гадже вдигат грандиозен скандал. След спречкване между двамата, блондинката започва да крещи и да го обижда, като в момент на ярост удря огледалото на колата му и го чупи. Следва физическа саморазправа, на която стават свидетели клиенти на магазина. Василева вика полиция с оплакване от физически тормоз, а гаджето й твърди, че тя е започнала първа, нанасяйки щети на автомобила му.

В крайна сметка няма повдигнато обвинение от нито една от двете страни. Не става ясно дали двамата все още са заедно, а самата Светлана до момента не е коментирала случилото се.

Само преди няколко дни тя публично разкри за новата си връзка: „В живота ми се появи нов човек, със 7 години по-голям от мен. С течение на времето намерихме общи теми покрай разводите ни и си допаднахме. Също като мен и е с деца – две, за които полага много грижи. Има няколко бизнеси, един от които е в областта на земеделието. Оттук нататък повече няма да коментирам личния си живот“.

Тъкмо вчера пък бившият й съпруг и баща на четирите й деца Християн Гущеров публикува серия от снимки с мистериозна жена. Любовницата на фалиралия милионерски син се казва Галена и е близка приятелка на Светлана.

Мими

преди 1 час

Тия двамата как не ги е срам непрекъснато да се забъркват в скандали. Какъв пример ще дадат на децата си

Садомаз

преди 37 минути

Може да са от белезници

Цирк Буш

преди 27 минути

Цирковете на Светлето нямат край. Кога си гледа децата въобще?

