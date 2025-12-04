Светлана Василева с поредната лъжа: Не съм се била с мъжа си! (А от какво са синините?) https://hotarena.net/laifstail/svetlana-vasileva-s-porednata-lazha-ne-sam-se-bila-s-mazha-si-a-ot-kakvo-sa-sininite HotArena.net

Не ми пука, че Христиан си има нова, не се интересувам от него, той е егоист, разкри ексклузивно плеймейтката

"Бях шокирана, когато разбрах, че отново са замесили името ми в скандал с побой."

С такова откровение започна разговора си с "България Днес" Светлана Василева. Думите й са по повод горещата новина в медиите за люта свада между блондинката и новия й мъж.

Според писания всичко започва в една късна ноемврийска вечер. Моделката била с колата навън - заедно с партньора си. Двамата спрели на паркинг пред голям магазин на Околовръстното в София. По информация от свидетели Василева слязла от автомобила и с ритник съборила страничното му огледало. Минути по-късно избухнал словесен конфликт, след който тя се оплакала от насилие. Мъжът подал сигнал до полицията, а на място пристигнали униформени.

"Това нещо никога не се е случвало! Няма и грам истина! Интересно, щом твърдят, че е имало такава ситуация, защо не са я снимали за доказателство? Всеки може да напише каквото си пожелае, но дали реално е така?", чуди се бившата участничка в "Хелс китчън".

Припомняме, че преди време Светлана Василева показа синините от среднощната разправия с новото ѝ гадже, който уж не бил милионерът Александър Зиковски. Бившата на Христиан Гущеров е със сериозни наранявания по китките на ръцете, където вероятно гаджето ѝ я е стискал и дърпал. Кадрите Светлана показа „неволно“, докато гали кученцето на своя позната, пише Intrigi.bg.

Слуховете за новата си половинка Светла коментира така: "Може да имам човек до себе си, може и да нямам. Важни са децата - те са най-голямата ми любов и съм щастлива с тях", отсече за злите езици русокоската.

През годините изкусителката неведнъж е ставала жертва на жълти новини.

"Вече не чета статии. Не ги отварям. Грозно е обаче, когато ме спрягат с чужди хора или с такива, с които съм работила преди време. Да пишат за мен съм свикнала. Който ме познава в дълбочина, знае кое е истина и кое не е. Един нормален и умен човек, когато прочете една такава публикация, може да разбере, че е поръчана и е простотия", на мнение е бившата на Гущеров.

На този етап Светлана е удовлетворена от себе си, развивайки успешна кариера в инфлуенсърските среди. Самата тя се храни здравословно, поддържайки фигура, за която често е упреквана.

"Харесвам се слаба, не съм анорексичка. Дали съм симпатична на публиката, въобще не ме интересува. Важното е аз да се чувствам добре в кожата си. На обществото не може да се угоди - ако бях пълничка, пак щяха да ме оплюват. Просто хората са станали много злобни", дава си равносметка Мис Плеймейт.

Между Светлана и Гущеров тече бракоразводно дело

Към момента между Светлана и бившия й - милионера Христиан Гущеров, тече бракоразводно дело. Моделката твърди, че сама отглежда четирите им деца. Бащата пък споделя, че майката не дава на малките да го виждат.

"Никога няма да му простя! Как да го направя, като един път не се е обадил да попита как се грижим за децата? Не можем да изгладим отношенията си", категорична е пред "България Днес" силиконката.

Самият Гущеров наскоро разкри, че има нова жена до себе си.

"Въобще не ме интересува какво се случва с него. Той е човек егоист и мисли само за себе си. Дано всички да са щастливи", коментира Василева новината.