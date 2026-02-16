Тайнствен мъж изненада бившата на Благо за Свети Валентин (Вижте как)

Бившата съпруга на Благой Георгиев - Полина Спасова, отново се носи на кри лете на любовта. Тя разкри, че има нов мъж до себе си, навръх Свети Валентин.

Експоловинката на бившия футболен национал посрещна Деня на влюбените в Истанбул. Там бе изненадана от тайнствения си любим. Той бе посипал стаята й с цветчета от рози. На леглото те бяха оформени като сърце, имаше и надпис „любов“ с балони. Акцент в обяснението в любов бе малка червена кутийка с логото на популярна бижутерска марка. След това двойката се забавлява в популярно заведение в турския мегаполис, пише "България Днес".

На този етап Поли не разкрива кой е мъжът до нея. Ясно е, че той замести в сърцето й бащата на дъщеричката й Теана. Двамата с него се разделиха още докато бившата жена на Благо бе бременна с момиченцето си. Малката се роди в края на 2024 година. Полина неведнъж е споделя ла, че отглежда сама рожбата си. Бащата идва да вижда малката и да й носи подаръци.

„Истината е, че с бащата на бебето се разделихме само месец след като разбрах, че съм бременна. Той е много по-малък от мен. Живеехме заедно, в моя апартамент, но му казах, че искам да се разделим, тъй като забелязах, че на него му се живее. Реших да запазя бебето, той също искаше", сподели Поли пред „България Днес" малко преди да роди.

Всъщност след публичността около неуспешния й брак с Благой Георгиев бившата му съпруга упорито крие личния си живот. Тя така и не показа бащата на детето си, а сега е обвила в тайнственост и новия мъж до себе си.

Красавицата се прочу преди години, когато се сгоди за Благо Джизъса и с Поли се ожениха на 26 юни 2022 година във Beлинград на пищна церемония. През април 2023 година тунингованата мадама изненадващо поиска развод от Джизъса. По това време той бе на самотен остров в Карибско море, докато участва в култовото шоу „Сървайвър". След завръщането от предаването Полина и Благой се срещат няколко пъти, за да обсъдят развода, който иска красавицата. В крайна сметка подписват раздялата си в Софийския районен съд. Още на делото стана ясно, че Благо вече e заменил Поли с Ивана. На развода Благо дори дойде с новата си. Вече и тази звездна двойка се разпадна.