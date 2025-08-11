Последни
Теодора: Носталгията ме върна в България

Певицата Теодора се върна в България след 8 години в САЩ. Тя подготвя нов фолклорен албум, който ще излезе догодина, пише Минаха години. 

Още на 6 Теди години изпълнява първата си песен. Завършва музикално училище в Бургас, след което е приета за хорист в ансамбъл "Странджа". В последствие заминава за Америка с любовта на живота си и се посвещава на семейството.

Докато преди 3 години решават да се върнат отново в България където започва да работи отново усилено по своите музиклани проекти, съчетавайки попфолк музиката с фолклорната. 

