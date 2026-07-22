Тони Стораро пред Аристос Константину: Два пъти бях на крачка да се откажа от музиката

В интервю Тони Стораро споделя, че е бил изключително близо до това да прекрати кариерата си. Той разкрива:
„На два пъти бях на крачка да се откажа от музиката.“
Първият критичен момент настъпва преди години заради претоварване на гласните му струни. Изпълнителят разказва за отчаянието си:
„Първата е, след като преди години си изгубих гласа от претоварване и се чудех дали изобщо да продължа, защото имах проблем. Мислех да се занимавам с друго и обмислях нещата. Тогава се помолих на Бог и той ми върна гласа, но спрях с цигарите, алкохола и изобщо започнах да се храня много правилно“.
Вторият тежък период е около 1999–2000 г., когато на мода идват „женските фолк ритми и момичетата с късите поли“, а мъжките гласове не са били ценени. Тони Стораро споделя за тогавашните си терзания:
„Тогава също си мислех да се откажа, но не знам как продължих, сякаш на инат. И добре, че го направих, защото следващото поколение след 2000 година ме направи звезда. Започнаха да се слушат песните ми, хората идваха на участията ми и така се случиха нещата да стана доста популярен. Много се чудех как се случиха нещата, но това стана“.
Промяната в пеенето и новите проекти
В момента Човека Глас работи по нови хитове заедно с гръцкия си колега Аристос Константину, който го учи да пее по-добре на гръцки език. Тони Стораро признава, че в миналото е пеел много гръцки песни механично:
„Досега пеех гръцки песни много. Гледам по участия хората плачат, радват се, а аз не знам какво точно пея. Сигурно, защото го правя със самочувствие, от сърце, влагам емоция и ме харесват. Но сега вече е различно - Аристос много ми помага“.
Специалната връзка с Аристос Константину
Тони Стораро изразява огромна благодарност и силна емоционална привързаност към гръцкия си колега, описвайки го с думите:
„За мен Тони Стораро е човекът втори баща. Той ми помогна и ми подаде ръка в труден момент, когато дойдох в България, защото в Кипър, където работих, трудно пробивах. Работих в таверна и бях втори певец. Когато събрах достатъчно пари, дойдох тук, в София, и се радвам, че Тони ми подаде ръка“. (Бележка: В тази последна част от текста Аристос говори за Тони Стораро).
Накрая Тони Стораро обобщава, че двамата разчитат на силната подкрепа на семействата си и споделя:
„С жена ми построихме всичко, което имам днес. Благодарен съм на семейството и всичките си приятели, които обичам“.