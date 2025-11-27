ТОП оферта: Курс по гъзарлък за 5 бона пуснаха Пиленцата от Монако (Вижте)

Пиленцата от Монако явно не си губят времето – Боби и Нина Димитрови се метнаха на поредния „бизнес проект“, който вече взриви мрежата. Двойката стартира собствен „курс по лукс“, подпъхнат под звучното име „Станете ТОП гъзар“. Цената? Само 5000 лева на човек, разбира се.

Срещу тази сума кандидат-гъзарите ще получат самолетни билети, лично присъствие на Пиленцата и обещание за ден, прекаран като милионер по Френската ривиера. В рекламата се мъдри всичко, което може да се очаква: яхти, лимузини, розово шампанско и много поза.

„Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако“, гласят текстовете под снимките, които искрено напомнят каталог на живот „на вересия“.

Боби Манекена, естествено, добавя и личен акцент:

„Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по Френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако.“

Както винаги – стил, премесен със зрелище. А интернет отново се чуди:

Поредният „бизнес ход“ или поредната пародия?