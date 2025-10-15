Тотото изрита Марина Кискинова без предупреждение, за да намърда София Маринкова

Актрисата, певица и дизайнер Марина Кискинова, която дълги години бе ко-водеща на Део в игрите на Българския спортен тотализатор по БНТ, неочаквано бе уволнена. Заклетите тотаджии у нас бяха изненадани, когато на мястото на красивата блондинка видяха съвсем ново момиче — актрисата София Маринкова, позната от сериалите „Пътят на честта“ и „Ол инклузив“. София е съвсем различен типаж — брюнетка със средиземноморско излъчване и топла усмивка.

Марина сподели с огорчение, че раздялата е била неочаквана и за нея. „След над 8 години като лице на Български спортен тотализатор (БСТ), раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна. Новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчи документи за „закриване на щата“. Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа „благодаря“ и да се сбогувам с колегите си“, каза Кискинова.

Тя допълва, че не е знаела, че в четвъртък (2 октомври) е било последното ѝ шоу, и това е бил тежък и шокиращ момент за нея. В социалните мрежи тя благодари на колегите си и най-вече на Деян Славчев – Део, когото нарича „най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години“.

Щатът явно не е „закрит“, защото на мястото на Кискинова има нова водеща, коментират последователите на чаровното миньонче в мрежата, а някои дори я съветват да си потърси трудовите права. Но животът е черно и бяло, както пее Георги Христов.