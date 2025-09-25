Последни
Транссексуалната Петра ще съди и Турция

Петра започва съдебна битка и в Турция. Транссексуалната завежда дело срещу продуцент, след като я измамил с над 2000 лева.

През последната година горнооряховчанката често пътува до южната ни съседка, където иска да гради актьорска кариера. Запознава се с Бурхан Гьоктепе, който обещава да й помогне и става неин агент.

"Искаше ми пари, за да ми прави реклама и да имам ангажименти. Давах му за бъдещето си", споделя пред "България Днес" Петра.

Наскоро я викат за участие в две телевизионни предавания. След като приключва първото й интервю, от местната кабеларка започват да й звънят, че не са им преведени обещаните пари за излъчването на участието й.

"Много се притесних. Все пак бях в чужда държава. Аз преведох пари на Бурхан, но той си ги е задържал, взел ги е за негови работи. Имам разписки и чатове, в които си признава. Обеща да върне парите, но само увърта и все още не го е направил", разказва транссексуалната и допълва:

"Ще го давам на прокурор. Решила съм да завеждам дело в съдебната палата на Турция срещу него. Над 1500 лева съм дала последния път. Това ми бяха последните пари. От хляба си съм взела".

Транссексуалната преживява силен стрес

Преди това Петра е превеждала и други суми на мнимия агент. Цифрата, която е дала, надхвърля 2000 лева, като за това е получила само няколко фотосесии.

Както сме ви разказвали в предишни броеве, Петра се превърна в първата транссексуална българка, успяла да осъди България в Страсбург за отказа от смяна на пола й по документи. Тя е и първата, извървяла целия биологичен цикъл на трансформацията от мъж към жена, след като гръцки лекари премахват мъжките й полови органи и й поставят гърди. От 2018 г. Христова води битка за смяна на пола си, но в личната й карта още е вписана като Петър Христов. Миналата година заведе ново дело в Страсбург, като все още чака резултати от него.

"Казаха, че може да се проточи до три години. Засега е минала една и не знам какво ще става. Надявам се да успея", коментира темета Петра.

Транссексуалната признава, че преживява много тежко разочарованията и това дори се е отразило на здравословното й състояние. Паникатаките са се завърнали, а наскоро и косата й е опадала.

Въпреки щетите и болката Петра няма да изостави голямата си мечта - да застане пред камера в турска продукция. Тя е категорична, че желае да играе редом до актьора Али Ягъз Дурмус, когото забелязала на телевизионния екран преди две години. Оттогава не може да спре да мисли за него и вярва, че един ден ще застане на снимачната площадка рамо до рамо с него, за да изиграе ролята на живота си.

3 Коментара

Критик

преди 47 минути

Това не са пари- идват ми като 50 стинки. И чак да съдиш за тия стинки, в повече ми дойде. Все пак е успяла Петра да осъди България за подобна глупост. Явно си е нямала друга работа и проблеми. И пак щяла да съди за някви стинки. Хората губят милиони на ден...

Коментирай

измет

преди 40 минути

Противнякът болен Петър да не се прави на Петра. Болен, ела да ме съдиш мен.

Коментирай

gabi

преди 9 минути

той хубав циганина ма. Напълни ли ти хралупката.

Коментирай

Коментирай

