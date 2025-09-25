Транссексуалната Петра ще съди и Турция

Петра започва съдебна битка и в Турция. Транссексуалната завежда дело срещу продуцент, след като я измамил с над 2000 лева.

През последната година горнооряховчанката често пътува до южната ни съседка, където иска да гради актьорска кариера. Запознава се с Бурхан Гьоктепе, който обещава да й помогне и става неин агент.

"Искаше ми пари, за да ми прави реклама и да имам ангажименти. Давах му за бъдещето си", споделя пред "България Днес" Петра.

Наскоро я викат за участие в две телевизионни предавания. След като приключва първото й интервю, от местната кабеларка започват да й звънят, че не са им преведени обещаните пари за излъчването на участието й.

"Много се притесних. Все пак бях в чужда държава. Аз преведох пари на Бурхан, но той си ги е задържал, взел ги е за негови работи. Имам разписки и чатове, в които си признава. Обеща да върне парите, но само увърта и все още не го е направил", разказва транссексуалната и допълва:

"Ще го давам на прокурор. Решила съм да завеждам дело в съдебната палата на Турция срещу него. Над 1500 лева съм дала последния път. Това ми бяха последните пари. От хляба си съм взела".

Транссексуалната преживява силен стрес

Преди това Петра е превеждала и други суми на мнимия агент. Цифрата, която е дала, надхвърля 2000 лева, като за това е получила само няколко фотосесии.

Както сме ви разказвали в предишни броеве, Петра се превърна в първата транссексуална българка, успяла да осъди България в Страсбург за отказа от смяна на пола й по документи. Тя е и първата, извървяла целия биологичен цикъл на трансформацията от мъж към жена, след като гръцки лекари премахват мъжките й полови органи и й поставят гърди. От 2018 г. Христова води битка за смяна на пола си, но в личната й карта още е вписана като Петър Христов. Миналата година заведе ново дело в Страсбург, като все още чака резултати от него.

"Казаха, че може да се проточи до три години. Засега е минала една и не знам какво ще става. Надявам се да успея", коментира темета Петра.

Транссексуалната признава, че преживява много тежко разочарованията и това дори се е отразило на здравословното й състояние. Паникатаките са се завърнали, а наскоро и косата й е опадала.

Въпреки щетите и болката Петра няма да изостави голямата си мечта - да застане пред камера в турска продукция. Тя е категорична, че желае да играе редом до актьора Али Ягъз Дурмус, когото забелязала на телевизионния екран преди две години. Оттогава не може да спре да мисли за него и вярва, че един ден ще застане на снимачната площадка рамо до рамо с него, за да изиграе ролята на живота си.