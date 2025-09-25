Последни
Въпреки страха от войната: Краев прибра сестрата на Божинов в Тел Авив

Румен Димитров
1288
Националът Андриан Краев все пак взе при себе си в Израел своята половинка Михаела. Красивата сестра на Валери Божинов е при халфа в Тел Авив от няколко дни, пише „България Днес“.

 

Гаджето на футболиста на „Апоел“ е пристигнала миналата седмица. Това стана, след като Краев вече се устрои в Израел след трансфера си там. Той бързо стана и основен футболист в тима си. Двойката дори се събра за вечеря със съотборник на халфа й половинката му.

 

Михаела замина при Андриан въпреки притесненията им за сигурността. Както е

известно, Израел постоянно обстрелва Палестина в последните месеци. „Хамас“ също правят атаки в обратна посока. Като цяло ситуацията в Близкия изток е доста неспокойна. Въпреки това влюбените не искат да се разделят и половинката на Краев се реши да замине при него.

 

Сестрата на Божинов и Краев са заедно от около четири години. Връзката им започна, докато националът носеше екипа на „Левски“. Скоро след това двамата заживяха заедно. Известният й брат бързо даде благословия на отношенията им. Семейството на любимия й също харесва избраницата му много.

добре

преди 42 минути

Прибрал я, сякаш е бездомна. Голяма красавицаааа. Всеки би я прибрал.

