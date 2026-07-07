Васко Кеца открива купона в София, Адел го закрива!

Sofia Summer Fest ще стартира на 22 юли с легендата Васил Найденов и ще завърши на 13 септември с „Концерт кауза“ в подкрепа на мисията на „Заедно в час“ всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Специално за събитието за първи път в България идва One Night of Adele, определян като най-добрия трибют на Адел във Великобритания. Зрителите ще се потопят в света на Адел с изпълненията на Наоми Джонсън, финалистка в The Voice UK, пише "Телеграф".

Кауза

Sofia Summer Fest – Летният фестивал на София, ще проведе седмото си издание това лято на познатата си локация в Южен парк II зад музей „Земята и хората“. „Всички знаем колко са важни първите седем. Щастливи сме, че растем заедно с нашата публика и изминалите години нямаха да са възможни без тях. Очакваме ги отново и това лято, за да продължим да се развиваме“, споделят организаторите. И тази година фестивалът ще бъде открит от легендата Васил Найденов, който традиционно дава началото на фестивала. За закриването на фестивала пък ще участва най-добрият трибют на Адел от Англия, в изпълнението на Наоми Джонсън, озаглавен One Night of Adele. „От миналата година подкрепяме „Заедно в час“ и тяхната дейност и още тогава обсъждахме възможността за нещо по-голямо. Адски съм щастлив, че заедно ще подарим тази незабравима вечер на всички почитатели на Адел и на хубавата музика, а също така и ще подкрепим суперсмислената кауза на фондацията“, споделя Борислав Чучков, програмен директор на Sofia Summer Fest.

Деца

„За нас е привилегия да бъдем част от закриването на Sofia Summer Fest с толкова мащабно събитие като гостуването на One Night of Adele. Този концерт е прекрасен пример за това как удоволствието от хубавата музика може да бъде обвързано с реална подкрепа за децата на България, за да получат те образование, което истински ги подготвя за живота. Благодарим на Sofia Summer Fest за партньорството и на всички присъстващи, които ще подкрепят по-доброто бъдеще за децата в България. Вярваме, че ни очаква една незабравима вечер с кауза“, споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“.

Освен Васил Найденов други акценти през месец юли са, че Керана ще празнува своя рожден ден заедно с „Космонавтите“, както и че ще има прожекция на „В джаза си, придружена от концерт на Иво Димчев“.