ВЪЗМЕЗДИЕ! Отнеха книжките на Емрах и Коцето заради нагла гонка! Намеси се бащата на Сияна (ВИДЕО)

Фолк звездите Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за срок от една година, след като бяха санкционирани заради нагла улична гонка из центъра на София. Решението на органите на реда идва след масовото възмущение от клип, който самите певци публикуваха, демонстрирайки как карат луксозните си коли като на рали.

Във видеото Емрах „лети“ с BMW, а Константин с Porsche, докато показват безотговорност и самозабрава, достойни за мутренските години. Особено фрапантен детайл бе „замъгленият“ километраж на автомобила на Стораро, за който той се опита да обясни, че „се замъглявал автоматично при спортните коли“. Подобно оправдание бе възприето като подигравка – и то в момент, когато темата за безопасността на пътя е болезнено актуална.

Още по-шокиращо е, че само на метри от трасето, където двамата певци си устроиха частната гонка, преди месеци 12-годишната Сияна изгуби живота си при трагичен инцидент.

Бащата на момичето Николай Попов лично изрази възмущението си от поведението на звездите и показа доказателства, според които автомобилите не са се движили с „70 км/ч“, както твърди Емрах, а със 153 км/ч – смъртоносна скорост, която превръща булевардите в капан.

Въпреки опитите да омаловажат стореното, органите на реда отчетоха грубо нарушение на Закона за движение по пътищата и наложиха на двамата глоби от по 3000 лева, заедно с отнемане на правото да шофират. Общественият отзвук е категоричен: Стораро и Константин не просто са посрамени изпълнители, а опасни нарушители, които демонстрират арогантност пред очите на хиляди млади последователи.

Скандалът повдигна и по-големия въпрос – не е ли крайно време за много по-строги санкции срещу публични личности, които използват влиянието си, за да легитимират най-опасното поведение на пътя? Защото в този случай ясно се видя – човешкият живот за някои е дребна монета, когато става дума за егото им зад волана.