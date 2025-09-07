Венета Райкова закова зрителите пред екрана с драматични разкази от личния си живот

След дълго отсъствие от малкия екран Венета Райкова отново е пред камерите – този път като водеща на сутрешното предаване „Преди обед” по Би Ти Ви. Новината за нейното завръщане бе пазена в пълна тайна и излезе наяве едва няколко дни преди старта на новия телевизионен сезон. Очакванията към Райкова са високи – зрителският интерес сериозно спадна, след като Сашо Кадиев и Деси Стоянова напуснаха ефира. С появата си обаче атрактивната блондинка успя да закове публиката пред екрана.

Според източници на „Уикенд”, популярната блондинка е подписала договора си с телевизията още през юни, но е трябвало да пази в пълна тайна новината за трансфера си. Тя е представена пред екипа едва седмица преди старта на шоуто и всички били особено изненадани.

В първия епизод Венета изглеждаше леко неуверена, но още на следващия ден влезе във вихъра си – с добре познатата енергия, която я превърна в една от най-разпознаваемите телевизионни лица у нас. Ако се съди по първите реакции на зрителите, Райкова наистина има силата да върне блясъка на предаването. Рейтингът бе рекорден – 37% от зрителите пред екраните бяха включили Би Ти Ви, за да я лгледат.

Във втория епизод от новия сезон водещата изненада аудиторията с искреност до сълзи. Пред своя гост Антония Петрова - Батинкова тя сподели една от най-драматичните истории в живота си - раждането на сина й Патрик. Още в началото на бременността звездата преживяла истински кошмар. Лекар й казал, че има миома, която ще убие бебето. Дори я посъветвал да не разпространява новината, че чака наследник, защото по думите му тази бременност въобще нямало да просъществува. „Беше ми първа бременност и изживях огромен стрес!”, разказа Венета. По-късно обаче се оказало, че миома изобщо няма. Останали само тревогите и сълзите.

Истинската драма дошла в родилната зала, когато израждащият доктор казал на Райкова, че съществува огромен риск за живота на бебето. „Сърдечните тонове станаха много лоши, веднага трябва да родиш!”, отсякъл акушер-гинекологът. Водещата описа как за секунди е трябвало да реши дали да продължи с естествено раждане или да премине към секцио. „Само Господ спаси детето ми! Родих живо и здраво бебе! Вече е на 16 години”, сподели с трепет Венета. Тя призна, че най-важният човек в живота й е нейният син и добави: „Късметът върви с добрите хора!”.

На 51 години водещата има доказан професионален опит. Тя е автор на 10 бестселъра. Книгите й се радват на голям интерес сред публиката. Последните години обаче не бяха леки за нея. Венета преживя сериозни проблеми със здравето. След операция на коляното дълго време беше прикована в дома си. Премина и през няколко рехабилитации. „Изплаках толкова сълзи, колкото не бях плакала през целия си живот”, признавала е тя. Е, явно сълзите са свършили, защото сега погледът й блести с нов плам.

Въпреки трудностите, Венета Райкова гледа оптимистично към бъдещето. Вярва, че най-доброто предстои, а новата ѝ роля на екрана е именно доказателство за това.

Преди време Райкова oбикаляла знaйни и нeзнaйни eĸcтpaceнcи, вpaчĸи и xoджи, за да бори проблемите си, но накрая oтĸpилa cпaceниe във вяpaтa. За това е споделяла и в книгите си. Блондинката е убедена, че съществуват не само черни магии, но и прераждания. Известно е, че тя често търси отговори на житейските дилеми чрез мистичното. Посещавала е ясновидци и духовни учители, включително Гал Сасон, с когото е близка. Подлагала се е на регресии и твърди, че е преживяла силни видения за свои минали животи. „Видях как ме убиват! Бях в Париж и ме удуши човек, когото познавам и в този живот”, разказвала е тя.

В личен план Райкова от години е разведена, но не крие, че вниманието на мъжете към нея не е намаляло. Днес тя има връзка с чужденец, а покрай него е получила и ново вдъхновение. Блондинката винаги е била категорична, че държи човекът до нея да бъде заможен и успешен. „Двама мъже ми правят предложения, но мисля, че са бедни – канят ме у тях, вместо в луксозните ресторанти, които посещавам”, споделяла е тя в социалните мрежи.

Днес Райкова се чувства по-силна и уверена от всякога – и като автор, и като телевизионна водеща. След няколко изпитания в личен план тя отново е на върха и изглежда готова да върне високия рейтинг на „Преди обед”. Блондинката е в отлична форма – с ново предаване, нова любов и вдъхновение за творчество. Ако съдим по това, че черни магии вече не я ловят, Венета изглежда непоклатима.