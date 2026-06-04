Весела Бабинова тайно мина под венчило и вече е Зомбори (СНИМКИ)

Една от най-талантливите български актриси Весела Бабинова вече официално е г-жа Зомбори, пише „Ретро“. Весела и дългогодишният ѝ партньор Владимир Зомбори са сключили граждански брак преди броени дни в съвсем тесен кръг, далеч от медийния шум и любопитните погледи.

Кумове на двойката са били актьорът Христо Пъдев и половинката му – актрисата Цветелина Петрова, близки семейни приятели на младоженците.

Любопитното е, че голямото сватбено тържество на Весела и Владо тепърва предстои. Те са планирали пищна церемония с приятели и колеги чак на 23 май догодина. Причината била свързана с мащабната организация, която двойката вече подготвяла. Очаква се събитието да бъде едно от най-коментираните светски тържества.

Според близки до семейството Весела и Зомбори няма да пестят средства за сватбата. Няма как да е иначе, тъй като в арт средите отдавна се говори, че двамата са сред най-добре платените актьорски семейства у нас. Бабинова и Зомбори играят през вечер на различни театрални сцени, като често си партнират заедно, имат роли в киното, участия в телевизионни сериали и са сред най-търсените артисти. Затова и се радват на висок стандарт и комфортен начин на живот.

Любовната история между Весела Бабинова и Владо Зомбори обаче започва далеч преди успехите и популярността. Двамата се запознават още в НАТФИЗ, където са колеги, но тогава помежду им няма любовна искра, а само приятелство. Пътищата им се пресичат отново, когато и двамата стават част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“. Докато репетират „Попфолк хроники: Бели птици и куршуми“, артистичната им близост прераства в нещо повече. Любовта между тях не избухва внезапно и от пръв поглед, а се ражда бавно, естествено, почти неусетно – така, както се случва, когато двама души просто си пасват.

„Знаем се отдавна, така че не трябваше в началото на връзката да се опознаваме. Нямаше го онзи неловък период, в който се опитваш да се представиш по-добър, отколкото си, за да се харесаш на другия. С Весела всичко беше откровено и леко от самото начало“, споделял е Владимир, който признава, че в началото е изпитвал респект към половинката си.

През 2020 година се ражда дъщеря им Йоана. Зомбори определя себе си като по-строгия родител, а за Весела той се оказва баланс на емоциите ѝ.

През последните години кариерата на артистичната двойка върви стремглаво нагоре. Весела, която участва в последния сезон на „Като две капки вода“, продължава да бъде едно от водещите имена в Малък градски театър „Зад канала“, където е на щат и участва в редица успешни спектакли. Особено нашумяла е ролята ѝ във „Велика“ на същата сцена.

Владимир, който също плътно е ангажиран с представления, пък се превърна в любимец и на телевизионната публика, след като спечели дванадесетия сезон на „Капките“ през 2024 година. Неговите имитации предизвикаха истински фурор и му донесоха огромна популярност. Публиката го аплодира в спектаклите „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“, „Премахни от приятели“, „Заклеваш ли се в децата“, в който си партнира с Весела, „Зоро“ и други.