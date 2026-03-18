Вики от "Ергенът" хвърли бомбата: Призна си за Йомов в ефир

„На неин терен“ се казва спортният подкаст, за който се говори през последните седмици, откакто излезе първият му епизод. Виктория Асенова, по-известна на телевизионната аудитория като Вики от риалити формата „Ергенът“ 3, очевидно не възнамерява да стои далеч от прожекторите. След участието си в романтичното шоу тя поема в нова посока – тази на спортните коментари.

Асенова е едната водеща на подкаста, който съчетава разговори за футбол, лайфстайл теми и немалка доза провокация. В новия формат тя си партнира с Виктория Стойкова – дъщеря на бившия национал и треньор на ЦСКА Тодор Янчев. Форматът се излъчва в YouTube канала „Централата спорт“.

Двете водещи дават заявка за разговор без задръжки, като обсъждат не само случващото се на терена, но и всичко около него — от личния живот на играчите до любопитните слухове, които циркулират в спортните среди. Още първият епизод на „На неин терен“ успя да привлече вниманието, да предизвика сериозен отзвук и да разпали социалните мрежи.

Причината беше коментар на Вики Асенова за връзките между певици и футболисти, като недвусмислено намеси името на певицата Биляниш и младия Кристиан Лазаров. Репликата ѝ „дано това не му съсипе кариерата на млада надежда“ предизвика вълна от реакции, а намекът, че футболистът може да бъде „въртян на малкия пръст“, бе разчетен като директна атака.

Вики не се ограничи само с коментари за чуждите връзки и в ефир призна, че харесва бившия национал и нападател на ЦСКА – София Георги Йомов, изказване, което веднага привлече вниманието. Личните предпочитания се превръщат в част от разговора, а границата между спортен анализ и лайфстайл коментар умишлено се размива, пише "Галерия".

Асенова направи и още едно откровение – че винаги, рано или късно, се стига до изневяра в една връзка и че никой не може да обича до края на живота си само един партньор. Макар изказването да беше направено с усмивка, то бързо се превърна в един от най-обсъжданите моменти от първото издание на формата.

Виктория Стойкова остана без думи и заяви, че не знае какво да каже по повод на крайното изказване на Вики за изневерите. Самата тя е във връзка и не е съгласна с тази теория. Стойкова вярва в истинската и трайна любов.

Любопитното около този нашумял подкаст, който събира десетки хиляди зрители само за половин месец, е, че двете Виктории категорично си опонират и не са на едно мнение по темите. Това води до допълнителен интерес от по-широка аудитория, която не харесва нагласени и еднотипни формати, в които всичко е предварително уговорено.

В случая двете водещи са с характер, което проличава много бързо в подкаста. Точно подобни моменти показват и посоката, в която се развива „На неин терен“. Предаването очевидно цели да разчупи класическия модел на спортните студиа, като смесва анализи на мачове и футболни новини с по-лични разговори, светски теми, хумор и леки спорове.

Мистичен и нестандартен елемент във формата е и загадъчната фигура на „футболина“ – част от екипа, която използва карти таро. Нейната роля не се ограничава само до опити за предсказване на изхода от футболни срещи. Тя се включва и с коментари за случващото се зад кулисите на спортния свят, като понякога разкрива и любопитни слухове за отношенията между известни играчи.

Виктория Асенова се превърна в едно от най-запомнящите се лица от популярния риалити формат „Ергенът“ (сезон 3) и „Ергенът: Любов в Рая“. Темпераментният ѝ характер, директният начин на говорене и емоционалните реакции пред камерите ѝ спечелиха сериозно внимание в социалните мрежи. Именно тогава се появи и прякорът ѝ „Цър-Пър“ – шеговито определение, което интернет потребителите започнаха да използват заради експресивния ѝ стил.

След участието си в предаването Вики успя да запази публичното внимание и да остане част от светския живот. В социалните мрежи тя често качва снимки на своето кученце Уиски, което води навсякъде със себе си.

Любопитното около нея е, че въпреки противоречивите реакции, които предизвиква, Вики успява да задържи интереса на публиката именно със своята откровеност и неподправено поведение. В ефира на „Преди обед“ по bTV тя категорично отрече появилите се слухове в жълтата преса, че е учителка по физическо възпитание и спорт в столично училище в квартал „Христо Ботев“.

Асенова сподели, че в момента е студентка в НСА и следва спортна психология. Също така заяви, че иска да излезе от образа на жената, търсеща любов в риалити формат, и да покаже колко различни интереси, умения и възможности има.

В момента няма човек до себе си, но мъжко внимание около нея не липсва. Асенова е бакалавър по фигурно пързаляне, фокусира се върху лекциите и магистратурата си, както и върху воденето на подкаста, с който иска да се изкачи на ново ниво.