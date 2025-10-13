Викинга от „Игри на волята“ с ГОДЕЖ в Париж! (В Занзибар и Мароко се провалил)

Един от най-впечатляващите участници от предишните сезони на ,,Игри на волята" - Даниел Димов, по-известен само като Викинга, ce сгоди за своята приятелка в Париж.

Предложението дошло няколко месеца след като атлетът купил пръстена, а историята им с Цветина Котева заслужава сценарий за холивудска романтика, пише "Телеграф".

„Отдавна планирах предложението за брак, може би няколко месеца по-рано. Ходихме на много пътешествия двамата и все си нося пръстена с мен, едва го криех. Първо се качихме заедно на Килиманджаро, горе на върха, обаче бяхме много изтощени и не видях никаква романтика и се отказах. После бяхме заедно в Занзибар. Там също го носих, чаках удобния момент, но той така и не дойде. Скатах пак пръстена.

После ходихме двамата на рафтинг, който й го подарих за рождения ден. Планът ми беше на самата лодка на бързеите да й предложа. То пък се оказа, че тя има страх, беше изнервена, сърдита и си викам: Това не е най-подходящият момент да предлагам брак сега. После отидохме двамата в Турция. Беше скучно. Пак не го усетих, че е мястото. Отидохме в Мароко и си викам: Тука ще е, в градините на Ив Сен Лоран. То беше пълно с хора, не можеш да си направиш една снимка. Супер изнервящо. Викам и там няма да е", разказа с усмивка Дани пред „Телеграф“.

Любовта към пътуванията ги отвежда в Париж, може би най-романтичното място предложение. И магията става. "После отидохме в Париж. Тя ми е споменавала, че има опасения, ако й предложа брак, да не се притесни и да откаже. И аз и с това трябваше да се съобразявам. Та в една малка затънтена уличка пред Айфеловата кула, само 5-6 души имаше, викам: Тука ще е. Беше скъп момент, тя плака", сподели още Викинга.