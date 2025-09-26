ВИП или не, хайде на лютеницата и компотите! (Снимки)

Над половината от българите си приготвят зимнина или поне помагат при приготвянето й, сочи статистиката. И докато някои от ВИП-овете хващат последните лъчи на лятото, други вече са в трескава подготовка за зимата с приготвянето на буркани, сладка, лютеница, печени чушки и т.н.

Рая Пеева и Явор Бахаров обожават червения пипер и не пропускат да си направят лютеница.



Двойката, която често е обект любопитни коментари, свързани с това дали са заедно, или са се разделили, показа на своите последователи в социалните медии, че не само дели един покрив, но и има обща зимнина. Т.е. прави планове за обща топла зима.

Две майки, които участват в първия религиозен филм - "Не затваряй очи" - Ирен Кривошиева и Ирена Милянкова, също са фенове на чушките и двете заедно сложиха буркани с тях.



Семейство Джаферович - Ваня и Евгения, също бъркат огромни тави с лютеница в село Гела, като така се подготвят за студените зимни дни.

Писателката Людмила Филипова вече също подреди туршиите в килера, дори обясни как ги е направила - целина, кейл, земна ябълка, 3 вида чушки, моркови, купешки карфиол и чесън. "И всичко това в Горски Долен Тръмбеш с Павлина Янкова", уточни Филипова.



Попфолк звездата Ивана пък показа как прекарва почивния 22 септември. И не на екзотична почивка, а докато пече чушки. Певицата публикува кадри, на които се вижда как стои зад чушкопека. Ивана не пече сама, тя е в компанията на своята майка.

"Миналата година днешния празник го празнувахме с лютеницата, тази година с чушките!", пише тя. С типичното си чувство за хумор певицата публикува видео, в което показва на майка си, че чушките, които тя пече, са по-хубави. "Абе не ми се отдава много, та да са ни живи и здрави - и майките, и бабите, даже и да ни се карат!", казва тя.



Катето Евро също прекарва време в подготовка на зимнина във външната си кухня. Актрисата пълни буркани - бели, реже и затваря консерви от домати. Тя не е сама в това така нелеко занимание, а е заедно с внучка си - малкото Кати. Детето също участва в подготовката и едновременно снима баба си.

Всъщност дали са ВИП или не, и известните, и всички останали обожават топъл хляб, намазан с домашна лютеница, домашна туршийка и компот от черешки или малини. Човещинка е...