Вижте култовия танц на юбиляря Балъков и кой е любимият му рапър (ВИДЕО)

Краси танцьор №1 на празника си, събра най-близките за 60-годишнината си в своя ресторант-музей в София

Със стилно празненство посрещна 60-годишнината си голямата футболна легенда на България Красимир Балъков. Той събра най-близките си роднини и приятели в своя собствен ресторант, който откри в края на миналата година. Заведението е и своеобразен негов музей, като там е изложен бронзовият му медал от световното първенство в САЩ през 1994-а година. Освен това по стените са окачени негови футболни фланелки, както и множество фотографии от кариерата му.

Оказа се, че освен магически халф с топка в крака и изкусен играч по голф със стик в ръце, Бала е и майстор на танците. Юбилярят сам показа видео, на куето куфее здраво. С бели маратонки той показва завидни извивки и пъргавост на едно от любимите му парчета на рапъра Дрейк - "Енерджи".

"Когато опитът срещне ритъма... 60 години живот - неудържима енергия!", сподели самият Краси от гаража до джипа си преди официалната церемония. На тържеството той вече се бе пременил с елегантен черен костюм и бяла риза. Първо вдигна наздравица със своите две пораснали деца - сина Красимир Балъков-младши и дъщеря си Глория. Те бяха дошли с половинките си и показаха стил. Хубавицата бе с къса черна пола, чорапогащник и високи ботуши.

Балъков заедно със сина си Красимир-младши и щерка си Глория

През 2018 година Глория дари Бала с първородно внуче, което носи името Диего Армандо, като аржентинската легенда на футбола Марадона. Зетят Армандо Казо е италианец.

"60 години... или да кажем: 60 години опит. Не съм вече нов автомобил - но съм олдтаймер, който все още върви отлично", пошегува се легендарният футболист в деня на юбилея си.

Щерка му Глория пък показа тортата за юбилея, на която бе изобразен самият Красимир Балъков, как вдига трофей с екипа на "Щутгарт". Той получи поздравления както от германския клуб, в който мина голяма част от славната му кариера, така и от бившите му отбори "Етър" и "Спортинг" (Лисабон). Не беше забравен и от бившите си звездни съотборници Фреди Бобич и Джоване Елбер. Към честитките се включи дори и фолкзвездата Галена, с която станаха приятели покрай рекламен клип. Иначе най-близката жена до сърцето на Балъков от години е германката Кати Фогел.

"Всеки път, когато имаме рожден ден, човек си прави равносметка поне на близкото минало и си прави планове за бъдещето. 60 години нито са много, нито са малко. Аз съм щастлив, че все пак съм в добро състояние и се чувствам окей", заяви Балъков пред подкаста на БФС.