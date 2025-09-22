Владо Карамазов става друг човек, откакто загубва баща си

Актьорът Владо Карамазов и водещ на новото хитово риалити „Traitors“ загуби баща си след дълго боледуване. Александър Александров, национален състезател по ръгби, си отиде на 70 години.

Смъртта му кара Владимир да обмисли сериозно завръщане в родината. „Казах си, че от 15 години с майка ми и брат ми общуваме основно по телефона и това е много гадно", призна сладкарят. Той е наясно, че в Англия ще има много повече работа, но пък е трудно далеч от бащината къща, макар да е обиколил света, пише „Минаха години“.

Покрай продуцентската копания „Трите мечки“, която основаха заедно със Захари Бахаров и Юлиян Вергов, тримата доста пътуват.

"Трите мечки" обаче вече години не съществува за мъка на зрителите. Тримата прочути актьори бяха и близки приятели, но днес Владо не поддържа връзка с останалите двама. Карамазов не говори за разлъката, но преди време Вергов даде яснота: „Имахме голямо бъдеще, за кратко време постигнахме неща, които малко хора са постигали. Всъщност, ние иронично се бяхме кръстили така, защото в театъра мечка е актьор, който привлича публика. Ние сами финансирахме проекта, не сме взимали държавни субсидии", уточни с носталгия Вергов, като отхвърля версията парите да са били причината за разпадането на тандема.

"Тежко ми е, че се разделихме. Към приятелството винаги ще има път обратно. Проблемът е да намериш пътя, който съществува. Ще се намери!", убеден е сегашният участник в журито на „България търси талант".