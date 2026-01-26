Внукът на Симеон носи ковчега на Валентино! Майката на княза бе муза на дизайнера https://hotarena.net/laifstail/vnukat-na-simeon-nosi-kovchega-na-valentino-maykata-na-knyaza-be-muza-na-dizaynera HotArena.net

Принц Тасило Български бе основното действащо лице в отдаването на последна почит на легендарния дизайнер Валентино в Рим само преди ден. Валентино Гаравани почина на 93-годишна възраст в имението си в италианската столица в понеделник. Цели три дни бе поклонението пред тленните му останки. То се състоя в базиликата „Санта Мария дели Анжели е ден Мартири" в центъра на Рим. Българският княз е главно действащо лице, като носеше ковчега на Валентино заедно с Рафаел де Медина и Абаскал, 20-и херцог на Ферия.

Италианският дизайнер бе обожаван от поколения кралски особи, първи дами и филмови звезди и бе особено близък с българското семейство на княз Тасило и родителите му Кирил Преславски и Росарио Надал. Той е най-малкият в семейството, има още две сестри - Мафалда и Олимпия, пише "България Днес".

Кирил, Росарио и трите им деца често отсядали във вилата на Валентино в Рим и дори заедно ходили на почивки.

Росарио, която е бивша световноизвестна манекенка, дори е била муза за не една и две колекции на Валентино. С днешна дата Кирил и Росарио са разведени и всеки има нов партньор в живота си.

„Много харесвам творчеството на Валентино. Много неща съм взел от него“, споделя Тасило в испанския печат по повод кончината на дизайнера.

Вече на 24 години, които навърши на 20 януари, князът учи физически науки в Лондон, а преди това завърши Френския лицей в британската столица. Той също е артистичен като сестра си Мафалда, която е певица, и Олимпия, която работи в света на модата, след като завърши изящни изкуства. „Много обичам да работя като дифеър“.

Момчето е наследило и страстта към спорта от баща си. Кирил Търновски играе тенис, кайтсърф и водни ски, активности, които практикува всяко лято в Майорка. „Но най-обичам, когато със сестра ми Олимпия говорим за дизайнери, за техните любими цветове и модели“, с усмивка споделя Тасило.

Стотици модни знаменитости, както и обикновени граждани отдадоха почит на „последния император“ на италианската мода по време на публичното поклонение вчера.

„Той бе един от най-големите дизайнери, който наистина олицетворяваше това, което е модата през XX век“, казва още княз Тасило във френско издание на списанието.