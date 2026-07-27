Волейболен герой се сгоди за гимнастичка! (СНИМКИ)

Един от волейболните герои на България – Илия Петков, се сгоди! Световният вицешампион от миналата година падна на колене и предложи годежен пръстен на любимата си Анита Гаврилова. Бившата състезателка по художествена гимнастика нито за миг не се поколеба да отговори с „да“.

„Завинаги“, написаха двамата влюбени под кадрите от романтичния момент. Илия е избрал нетрадиционно място, за да направи така важното предложение. Това се случва на морските скали край село Тюленово на Северното Черноморие. Високият 202 сантиметра централен блокировач е облечен изцяло в бяло, а спътницата му е с лятна рокля, като и двамата са боси. Влюбените показаха още видео как се возят с моторна лодка из водите на морето. Моментът идва само няколко дни след като България приключи участието си във Волейболната лига на нациите. След ваканцията си Петков

започва да се готви с отбора

за предстоящото тази есен европейско първенство, на което сме съдомакини.

През октомври роденият в град Добрич Илия ще празнува своя 30-годишен юбилей. По-рано през този месец пък Анита чукна 27. Самоковлийката се изявява като кондиционен треньор. Двамата често тренират заедно във фитнес залата. Гаврилова се е дипломирала в Националната спортна академия „Васил Левски“. „Не търси бързи резултати. Изгради навици, бъди постоянен и резултатите ще дойдат“, издава тайната на хубавата фигура Анита. Тя определя себе си още като консултант по здравословно и диетично хранене.

Преди това Гаврилова се

занимава активно с художествена гимнастика

Започва спортната си кариера, когато е на много крехка възраст, и в света на съвременните изкушения успява да изгради себе си като перфектен спортист. „Ние, спортистите, сме с други разбирания за живота и ценностната ни система се развива по различен начин. Поне така е за мен“, споделя Анита. Първото ѝ състезание е било на държавно първенство в Боровец, когато е едва в 5-и клас. През 2011 г. на аеробик феста в зала „Универсиада“ става шампионка във възрастова група 10–13 г. Още на първото си международно състезание в Словакия също грабва златен медал.

Откоро центърът на националния ни отбор Илия Петков официално бе обявен като състезател на „Веро Волей“ (Монца). През миналия сезон той отново игра в Италия, но в състава на „Юаса Батъри“ (Гротадзолина). В кариерата си до момента юношата на „Добруджа“ е бил още в Полша и Франция.

„Когато получих предложението, не можех да пропусна тази възможност. Много съм развълнуван за това, което ме очаква. Надявам се да преживеем незабравими моменти заедно“, каза Петков при представянето си.