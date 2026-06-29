Втората внучка на Гала предизвика скандал още с раждането си: ЩО ЗА ИМЕ е това https://hotarena.net/laifstail/vtorata-vnuchka-na-gala-predizvika-skandal-oshte-s-razhdaneto-si-shto-za-ime-e-tova HotArena.net

Щастлива новина за Гала и семейството й! Дъщерята на популярната водеща – Мари Будева, дари съпруга си Константин Маринов с второ момиченце. Така след малката Лора семейството вече се радва и на още една наследница.

Вместо умиление обаче, първото нещо, което предизвика бурни реакции в социалните мрежи, се оказа името на новороденото. Малката ще носи името Джина Константин Маринова – избор, който буквално отприщи стотици коментари онлайн, пише Intrigi.bg.

Според мнозина името звучи необичайно за българските традиции, а част от потребителите дори открито признават, че първата им асоциация не е с момиче, а с популярно име за домашен любимец.

„Извинявайте, но Джина е име на куче“, „Толкова красиви женски имена има, защо точно Джина?“, „Звучи като име от фолк клип отпреди 20 години“, са само част от коментарите, които се появиха под публикациите за раждането на бебето.

Други обаче смятат, че изборът съвсем не е случаен и вероятно крие семеен сантимент. Според най-разпространената теория малката е кръстена на баба си по бащина линия – телевизионната продуцентка Деляна Маринова, по-известна като Джуджи.

Именно тук започна и вторият спор. Мнозина се чудят защо родителите не са избрали директно името Деляна, след като официалното име на Джуджи е именно такова.

„Деляна е красиво, класическо и носи семейна история. Защо е трябвало да се стига до Джина?“, питат потребители.

Любопитното е, че самата Гала вече нарича внучката си с галеното „Джиджи“, което на свой ред предизвика още сравнения с прозвището Джуджи. Така според част от коментаторите, макар официално да не носи името на баба си, малката всъщност е получила негов своеобразен модерен вариант.

Някои интернет потребители дори отбелязаха, че първата внучка Лора не е кръстена на Гала, но затова пък втората взима буквата на свекървата. Дали жестът е по желание на самата Мари, или таткото Константин е настоял „да зарадват мама“?

Каквато и да е истината, едно е сигурно – появата на малката Джина успя да разпали далеч повече дискусии около името й, отколкото около самото раждане.