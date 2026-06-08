Вяра и Надежда в СКАНДАЛ: Изнудват майка си да продаде апартамента!

Двете колоритни близначки Вяра и Надежда Станчеви, които заедно с третата си близначка - Любов, спечелиха „Биг Брадър“ преди близо 20 години, водели ожесточен спор за апартамент с майка си Любка, научи „България Днес“.

Жилището се намира в родния им Благоевград, където двете риалити героини се завърнаха преди 3 месеца, след като крещяха несвързано под прозорците на Уестминстърското абатство по време на тържествена служба с короновани особи от цяла Европа.

Вяра и Надежда обясниха неадекватното си поведение, скандализирало лондончани и туристите, с трудностите, с които се сблъскали в английската столица по време на пребиваването си там. По думите им социалните служби отказали да им дадат жилище, налагало се да живеят буквално на улицата, а и нямали никакви доходи.

Двете стискали зъби, но в един момент чашата на търпението им преляла, което и довело до гневния им изблик.

Как се е стигнало до конфликта с апартамента в Благоевград, историята мълчи. Самите близначки не го афишират публично, а от публикациите им в социалните мрежи се създава впечатлението, че се чувстват прекрасно в родния дом. Но това впечатление било фалшиво, твърдят запознати. Причината за кавгите в семейството вероятно отново е липсата на средства, защото Вяра и Надежда все още не са започнали работа.

Сестрите се опитаха да разпродадат в интернет свои вещи от Англия. И въпреки че те не са нови, Вяра и Надежда им поставят баснословни цени, което едва ли е печеливша тактика.

Брадърките споделят напоследък, че обмислят завръщане в Англия, надявайки се, че със средствата от продажбата на благоевградското жилище ще могат да си стъпят на краката в Лондон. Майка им обаче категорично не била съгласна с този вариант и скандалът лумнал.

Има промяна и в становището на Лео Бианки - човекът, забелязал Вяра и Надежда още преди да влязат в къщата на популярното шоу и помогнал им да се приберат в България, за реализираната на риалити героините в родината.

Пред „България Днес“ ВИП готвачът заяви преди време, че е готов да подаде ръка на близначките, като ги препоръча на свои колеги в ресторантьорския бизнес. Обеща дори да финансира престоя им на първо време в София.

Сега обаче участникът в „Биг Брадър 2005“ запя друга песен.

Италианският кулинар казва, че „те са умни и интелигентни момичета и си помагат“. „Нямат обаче опит в готварството, в ресторантьорството, затова не мога да им помогна“, казва Лео.

Риалити героят препоръчва на Вяра и Надежда проблемите, които вече си имаха в Англия, да са им обеца на ухото и да не повтарят грешката си.

„Съветвам ги да не се връщат в Лондон. Нека първо се успокоят. Да намерят душевно равновесие. Вярвам, че ще се справят със ситуацията“, каза за „България Днес“ Лео Бианки.