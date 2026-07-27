Яница от Хелс Китчън шокира: Хванах гаджето ми да се целува с МЪЖ! https://hotarena.net/laifstail/yanica-ot-hels-kitchan-shokira-hvanah-gadzheto-mi-da-se-celuva-s-mazh HotArena.net

Люта изневяра преживяла забавната участничка от „Хелс китчън 7“ – Яница Владова.

Кулинарката от Лом сгащила приятеля си да се натиска с друг мъж, докато били заедно в дискотека.

Комичната, но и доста

болезнена ситуация

се разиграва преди няколко години. Тогава майсторката на черпака се възстановявала от тежка раздяла с бившия си съпруг. Докато лекувала сърцето си, готвачката срещнала нов мъж, с когото започнала авантюра. Всичко вървяло добре до един момент, когато:

„Хванах гаджето ми да се целува с друг мъж в дискотека. Аз се напих, той също и го направи. Целувката лично аз не я видях, но са ми изпратили снимки“, призна без задръжки Яница в уебриалитито „Къщата на инфлуенсърите“.

Ромката смело заявява, че е широко скроена и не би оставила партньора си заради подобен тип предателство.

„Не че одобрявам и подкрепям, но няма да прекратя връзката си заради изневяра. Над нещата съм дали е с мъж, или с жена“, категорична е Владова.

Сестрата на Грозденка неведнъж е споделяла колко отдадена е, стане ли въпрос за човека до нея. Самата тя се омъжва рано за половинката си, с когото дълго време живеят на ръба на оцеляването. В Германия двамата едва се прехранват, партньорът ѝ страда от алкохолизъм и не работи. Въпреки това Яница остава до него до края на брака им, когато положението вече е нетърпимо.

Въпреки несгодите в любовта от шест месеца насам инфлуенсърката е

щастливо обвързана

с фолкпевеца Мути Мутиев. Мюсюлманинът се прочу в последния сезон на „Биг брадър“ с фанатичните си възгледи и хомофобски изказвания. По-късно обаче стана ясно, че и той е получавал неприлични предложения от мъже и дори е спряган за хомосексуален. Мути отрича тези твърдения, отсичайки директно, че в сърцето му има място за един човек и това е харизматичната Яница.