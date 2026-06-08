За 500 евро: Лили Иванова прати букет на Софка

Лили Иванова прати разкошен букет на Софи, с който трогна до сълзи Маринова.

Проверка на „Телеграф“ показа, че подобен букет струва поне 500 евро в бутиковите магазини за цветя в столицата. По-важен е, разбира се, жестът.

„Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя и отношението към мен! Лили, обожавам те!“ – възкликна Софи Маринова.

Една от песните, които Софи изпълни заедно с оркестъра и под диригентството на Йордан Камджалов, бе баладата „Плачещо сърце“. Фенове отбелязаха прекрасния тоалет в бяло на Маринова и разкошната коса.

Това е първата голяма проява на звездата на фолка след кончината на майка й. Да се намира сред феновете и да чувства тяхната любов е много важно за Софи в момента. Това е и начин да се бори и свиква с мъката и болката.

Публиката многократно е викала на бис изпълнителите. Дори се чули гласове и молби Софи да запише дуетна песен с легендарната Лили Иванова.

Мистерия

А поредицата от концерти „Мистерия и свобода“ с Камджалов продължават. Утре са във Варна, вдругиден – в Бургас.

Това е мащабно събитие с над 100 души на сцената от 7 държави. В едно се съчетават класика, фолклор, романси. Те се срещат в една нова композиция по безподобен начин чрез зашеметяваща музикална импровизация, която преплита различни жанрове, изразяваща пълната музикална свобода на изпълнителите, отсичат организаторите.