Последни
Популярни
Горещи

Защо ЛЪЖЕ?! Вижте Въшката Сияна от "Биг Брадър" преди корекциите! (+Брат й скочи на Иван)

https://hotarena.net/laifstail/zashto-lazhe-vizhte-vashkata-siyana-ot-big-bradar-predi-korekciite-brat-y-skochi-na-ivan HotArena.net
Каролина Церовска
2870
Защо ЛЪЖЕ?! Вижте Въшката Сияна от "Биг Брадър" преди корекциите! (+Брат й скочи на Иван)

Каролина Церовска
2870

Агресивното поведение на Иван от „Биг Брадър“ е възмутително не само за съквартиранти и зрители, но и за близките на участниците във формата, видя Intrigi.bg. Един от тях е братът на Сияна Славова, която в Къщата е наричана Въшка по предложение на Големия брат.

„Този не може да се изкаже, тръгнал да се обяснява. Дори с Google Translator и ChatGPT не му се разбира“, подиграва му се Гено Славов – брат на Сияна. „Гена, тоя харесва сестра ти. Като излезе от Биг Брадър, май ще го лекуваме, а?!“, подмятат му авери.

Факт е, че Въшка е сред най-честите жертви на агресора Иван, който е влюбен в нея от самото начало, но за негово нещастие тя избра друг – Стефан Стоянов. С избора си красавицата насъска Иван срещу Стоянов. Татуираният мачо трудно контролира нервните си изблици, а когато Стефан го наближи, му действа като детонатор. Иван започва да крещи, да блъска, обижда и напряга всички в Къщата, най-вече Сияна, която постоянно плаче. Самият Биг Брадър го предупреди, че е на ръба на допустимото.

Нищо чудно, че братът на Сияна се заканва на Иван. Според близки до семейството подобна агресия двамата се е налагало да търпят от собствения си баща. Затова и хостесата е толкова травмирана на тази тема.

Красавицата има и комплекси за външния вид, като сама призна, че преди е била грозното патенце, но благодарение на естетичната хирургия се е превърнала в лебед.

За по-любопитните, Intrigi.bg успя да намери снимка на Въшка преди корекциите. На тях Сияна изглежда прекрасно, противно на собствените си твърдения, че е била грозна и е имала наднормено тегло…

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

3 Коментара

Vah

преди 1 час

Ne znam koi koi e, no dibeliq e svrah grozen. Visokiq e MN hubav

Коментирай

Zima ide

преди 1 час

MN e hubava predi korekciite

Коментирай

Don

преди 54 минути

Мoмчета, тoва е фантастичен продукт пeниcът ми е като 19-годишен, твърд като камък и ceкcът продължава два часа без пpекъсване и седмица по-късно забелязах, че е малко по-голям. Това е фантaстичен продyкт, жена ми е щастлива и се чувствам кaто истински мъж. Препоръчвам на всички да опитат това:--- https://bitly.cx/menpro

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.