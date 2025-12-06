Здравко Лазаров, който пребори рака: Вярата и силният дух ще спасят Любо, Боби и Хубчев!

„Знам добре какво е чувството да чуеш диагнозата рак. Пълен шок. След това започва голямата борба с болестта.“

Това сподели с болка в гласа бившият футболен национал Здравко Лазаров пред „България Днес“, потърсен за думи на кураж към легендите от Пеневата чета Петър Хубчев. Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които се борят за живота си.

Петьо и Любо са диагностицирани с онкологични заболявания. Боби е с инсулт и под лекарско наблюдение. Самият Здравко Лазаров научава, че има злокачествен тумор на тестисите през 2016, но след успешна операция успява да се възстанови.

„Научил съм много за футбола и живота от Пенев и Хубчев, които ми бяха треньори споделя Лазаров. - Както и от Михайлов, когото познавам добре и беше президент на БфС. Те трябва да се борят! Вярвам, че ще го направят, защото са научени никога да не се предават. В такива ситуации най-важното е да не падаш духом. Защото ако това се случи, почти няма връщане назад. Важно е да вярват, дано и Бог им помага.“ Последната информация за състоянието на футболните легенди е, че продължават битката за живота си. На Любо Пенев се правят още изследвания. Боби адекватен, но продължава да бъде в болница. Хубчев на този етап е стабилизиран.

На своя сайт ЦСКА показва непрекъснато актуална информация за събраните средства за лечението на клубната легенда Любослав Пенев. Сумата беше 57 870,94 лв. вчера в 14,10 ч.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев и един от любимите телевизионни водещи на България Ники Кънчев отправиха емоционално послание за подкрепа към Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, фондация ЦСКА е в постоянен контакт и оказва пълно съдействие на семейството на Любослав Пенев по набирането необходимите средства. Любо, ще спечелиш и този мач!

Направи дарение чрез дарителската ни сметка: BG05FINV 91501217776642 Основание: „Дарение за Любослав Младенов Пенев“