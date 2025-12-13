Здравко от болничното легло: Абсолютно безпомощен съм без Катя!

Храни ме, носи ми вода, дава ми компютъра, всичко е в нейни ръце, заяви певецът, който падна от 3-метрова стълба

"Абсолютно безпомощен съм! Катя ми помага във всичко!"

Това призна пред "България Днес" контузеният Здравко от емблематичния дует "Ритон".

Вече 8 дни певецът е на легло след злополучно падане. Изпълнителят се качил на 3-метрова стълба, за да монтира коледна украса. За нещастие, съоръжението не било застанало на здрава основа. В стремежа си да не полети надолу Здрвко скочил, счупвайки тежко лявата си пета. Това наложило спешна операция.

"Ужасно болезнено е! Беше една от най-сложните интервенции на крака заради мястото на фрактурата. Имам си за спомен пирони", похвали се иронично половинката на Катето. Естрадният глас допълни още, че кракът му е бинтован и обут със специален ботуш - гипсът бил отживелица.

В трудната ситуация основна опора освен патерицата е любимата му съпруга - негова вярна спътница близо 5 десетилетия.

"Отговорността падна в ръцете на Катя! Имахме 12 участия през декември, които трябваше да отменим. Жена ми се занимаваше с всичко - то са обратни банкови преводи, документации. Затова е и малко изнервена в момента, но какво да се прави. Аз веднага написах публикация в мрежата, за да оповестя на феновете за случилото се. Хората обикновено са малко недоверчиви, исках да ги успокоя, защото имаме форсмажорни обстоятелства", довери легандата, допълвайки:

"Най-голям проблем представляваше големият ни концерт на 20 януари, когато е и рожденият ми ден. Предстояха репетиции, костюми, проби, сценография. Трябваше на 40-ия ден след операцията да изляза с патерици или количка. Това някак си не е в стила на "Ритон". Затова помолихме за друга дата, която по щастлива случайност се оказа рожденият ден на съпругата ми - 18 март", радостен от развоя на събитията е 72-годишният творец.

Но Катето не просто урежда работните им ангажименти, тя помага на мъжа си и в най-дребните битовизми.

"Храни ме, носи ми вода, дава ми компютъра. Държи ме подкрепата й и тази на хилядите хора в интернет. Безсилието е страшно нещо, но ще се борим. Така е било писано", даде позитивен завършек легендарният изпълнител.

Екипът на "България Днес" желае бързо възстановяване на Здравко!