Жана със скандална изповед: Не съм се родила лесбийка, мъжете ме направиха такава

Жана Бергендорф пак успя да взриви публичното пространство — този път не с поредния музикален бунт, а с историята на любовта си. Певицата и нейната половинка Светослава за първи път седнаха рамо до рамо пред камера и разказаха в подкаста на Нора Недкова истината за връзката си. И да — откровенията им са от онези, които оставят феновете да мигат на бавен каданс, пише Intrigi.bg.

Още в началото Светослава хвърли бомбата: „Познаваме се от седем години. Имаше флирт… но Жана се уплаши и изчезна.“

Певицата само се усмихна — „Изчезването ми е навик.“

Е, този навик най-накрая се е пропукал, защото двете описват връзката си като „съдбовна“, а семействата им — в пълен контраст с българските клишета — ги подкрепят безусловно.

Но това беше само загрявката.

Жана призна и нещо, за което досега се говореше само зад кулисите: „Преди Светослава също имах връзка с жена. Две известни жени обаче трудно живеят заедно.“

Така, между редовете, певицата потвърди слуховете за предишната си женска любов — и разклати още повече интереса към личния си живот.

Светослава също не скри, че връзката им далеч не е само романтика и харизма. „Понякога е малко стресиращо да живея с човек, който не излиза от заглавията“, призна тя.

Но след това добави най-важното: „Гордея се с нейната популярност. Повечето време ми е приятно.“

Повечето време — забележете.

А Жана? Тя пък направи най-личното признание: промяната към жените дошла след серия от болезнени грешки с мъже.

„Не беше по рождение. Просто направих много лоши избори“, каза певицата — и това обяснение веднага се превърна в нова гореща тема в мрежата.

Емоции, минали флиртове, драматични бягства, борба за баланс и една любов, която явно умее да оцелява — това е новата глава от живота на Жана Бергендорф.

И както винаги: тя успя да накара всички да говорят за нея.

А ако трябва да съдим по думите им — тепърва ще има още.