Жена разцелува Азис, той й подарява цветя (Папарашки снимки)

Краля на фолка Азис бе разцелуван от жена, която го възнагради за милия жест, че й подари цветя, купени специално заради нея без повод. Това видя зоркото фотографско око на медията ни.

Красивият букет бе купен от баба на улицата. Изпълнителят на "Хабиби" извади пари от дънките си и с усмивка подаде сума на възрастната жена, а след това кавалерски подари китките на момичето до себе си.

След като тя секси го млясна, Азис срамежливо отговори с усмивка и подаване на бузата от благодарност.

"Какво да направя, като имам добро и голямо сърце", коментира Азис жеста си, който предизвика всеобщо одобрение и сред хората по улицата.

Малко преди това певецът обядва както с девойката с букета, така и с приятелите си, а групичката бе облечена неглиже в хубавото слънчево време. Разговорите се въртяха все около работен проект и най-вероятно са касаели предаването "Пееш или лъжеш" по Нова тв, в което Азис се появи като първи гост за новия сезон.

На срещата освен приятелката, на която Азис подари цветя, участва и неин познат, а бизнес партньорът на Азис дори носеше компютър, в който чинно записваше всичко, за което става дума в разговора. Любопитен детайл от облеклото на мъжа - дясна ръка на Азис, бяха чорапите му, вдигнати почти до коленете, а върху тях грееха тъмносини джапанки.

"Винаги участвам в благотворителност, без значение каква е тя. Но особено ми е мъчно за малките животинки", казва Азис.

Краля на фолка не спира да изненадва обществото - кога със скритите си таланти, кога с различни признания, но все по-често с доброто си сърце.

За любовта на Васко към животните се знае отдавна, а съвсем наскоро от организация за защита и грижа за болни и бездомни кученца отново изразиха благодарност към него.

От няколко години Азис и семейството му са приемни стопани на кутрета, които отглеждат у дома, докато бъдат ваксинирани и подготвени да дойдат в дома. "Благодарим ти, Васко, че даваш средства за нас", пък споделиха от дружеството.

Костинбродският славей умее да цени парите си, въпреки че е милионер и пръв от певците ни в този жанр, декларира доходи от 1 милион още през 2009 година.

Интерес предизвикват и отговорите му на фенове, които той често публикува в профила си в инстаграм. Попитан кое е усещането, което предпочита - самота или ярост, Азис бе категоричен, че не обича да е самотен.

Той предпочита да изпитва чувство на гняв и ярост пред това да бъде самотна душа.

Поставен пред въпроса дали би искал да е щастлив или богат, Азис не се поколеба да отговори, че дава щастието си за сметка на парите. И най-хубавото нещо в живота са именно те.

"Но пък има неща, които трудно се купуват с пари, като внимание, понякога чувства, а и някои песни, които могат да те разплачат. Музата например също не може да се купи - или я имаш, или я нямаш в даден момент", разсъждава Краля на фолка, който догодина ще събере в "Арена"-та в два поредни дни фенове и приятели на концерт.