Зрителите на „Ергенът“ очакват СБЛЪСЪК между Дениз Хайрула и Джан Микеле Ратта

Една от най-коментираните участнички е Дениз Хайрула, която бе сред „ергенките“ и в първия сезон на романтичното риалити. Тогава тя стигна до финала, без дори да се е целувала с Виктор.

Феновете на шоуто вече се питат в социалните мрежи дали ще има политически сблъсък или може би флирт с друг интересен участник - 25-годишния Джан Микеле Ратта, който има български и италиански корени. На последните парламентарни избори у нас на 27 октомври 2024 г. красивата инфлуенсърка, психоложка, а отскоро и подкастър Дениз Хайрула бе кандидат депутат от ДПС - Ново начало в столичния 23-ти МИР. На същия вот Джан Микеле Ратта се кандидатира за депутат от листата на МЕЧ за Пловдив – град. Бил е член и на пловдивската структура на Радостин Василев. Както е известно двете партии са политически опоненти в парламента.

„Ергенът“ обаче не е публицистично шоу, а по-особен формат и не е ясно между кои участници може да пламне романтичната искра. Има коментари, че вкарването на „играчи“ от противникови формации е продуктово позициониране.

Дениз работи като модел и продължава обучението си по клинична психология в Нов български университет. Бившата плеймейтка е красила корицата на българското издание на Плейбой. Изявява се като водеща на подкаст в Уоutube, наречен „Голата истина с Дениз Хайрула“.

Именно пред нея Даниела Рупецова за първи път говори по-подробно как се е почувствала след раздялата си с Мартин Елвиса. Дениз не крие, че е имала връзка с покойния бизнесмен Христо Сираков-Ицо и го нарича „най-специалния мъж в живота ми“ Категорична е, че не била с него за парите, а го обичала истински защото бил умен, галантен и забавен. Сега тя признава грешките си от миналото и към момента най-големият й приоритет е образованието. Готова е и да създаде семейство. Споделяли също, че иска мъжът до нея да бъде висок, интелигентен и забавен. В новия сезон вече има искри между нея и предприемача Виктор, но предстои да разберем.

Микеле Ратта пък е предприемач от Пловдив. На изборите е бил чак на 10-ото неизбираемо място, но често участвал в партийните събрания на МЕЧ. В Града под тепетата се говори, че имал близки контакти със самия лидер Радостин Василев. Мускулестият здравеняк с плочки на корема се представи като предприемач който се занимава с международна търговия. Похвали се, че говори 9 езика, 4 от които перфектно. Обича спорта и има самочувствието на Цар Лъв. В романтичния формат той ще търси своята „царица“. Засега той комуникира единствено с Габриела.