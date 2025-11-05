Последни
Зрителите пращат Валентин и Давид на финала на „Биг брадър“

До края на „Биг Брадър“ остават 10 дни, но зрителите вече залагат кои двама участници ще стигнат до финала.

Фаворити на феновете на риалити формата са 25-годишният юрист от Пловдив Валетин Котов и роденият в Германия, но живеещ в България Давид Бет, който е на 20. Почитателите им обаче са разделени за това кой от двамата да грабне голямата награда от 100 000 лева. Според едни Давид няма шанс пред Котов в прекия сблъсък в зрителския вот, но други са на мнение, че германецът е по-симпатичен на тв аудиторията, защото е по-скромен от конкурента си.

И ако се вярва на зрителските прогнози, финалът е ясен, но кой все пак ще е победителят? Юристът Котов премина през няколко фази в риалити формата. Той бе първо таен участник, след това го обявиха за любимец на „Биг Брадър“ и се ползваше с куп привилегии, но започвайки да се държи грубо с Големия брат, в крайна сметка стана редови съквартирант. Според част от тв аудиторията 25-годишният пловдивчанин е сред най-адекватни-те участници в риалити формата.

Изглеждащият доста наивен Давид влезе в Къщата със закваската си, за да прави „лебец“, и това предизвика насмешка сред останалите съквартиранти, които продължават да не го възприемат сериозно. За сметка на това обаче зрителите си го харесват, Той им стана още по-симпатичен, когато разкри драматичен момент от своя живот и призна, че е бил жертва на сексуално насилие. В същото време германецът не спира да шашшка със своите конспиративни теории. Според него Хитлер е жив, а Илон Мъск и още куп други световни знаменитости са рептили.

Ясно е, че ако Валентин и Давид са на финал, зрителите ще трябва да избират между двама коренно различни участници - самоуверения и с голямо самочувствие Котов и един на моменти объркан и незнаещ къде се намира германец. Залозите на този етап от играта са в полза на юриста, но все пак до финала има време и всичко може да се случи, пише „Филтър“.

