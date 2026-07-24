Звезди скочиха срещу новите такси на "Топлофикация": Това е тормоз над хората!

"Това е тормоз над хората! Докога все да чакаме да се случи доброто в тая държава? То не остана. За политиците е чудесно, че народът страда! Те явно са доволни от управляващите. Аз се оправям и с цените, и с всичко, но останалите хора как се чувстват? От зле, по-зле."

С тези думи актьорът Вальо Танев обобщи емоцията, която завладя хиляди български домакинства, след като стана ясно, че фирмите за дялово разпределение (т.нар. топлинни счетоводители) тихомълком са наложили драстично увеличение на таксите си. Сумите за отчет на уредите и обработка на данните скочиха в диапазона от 13% до 40% в зависимост от конкретното дружество. Това фрапантно поскъпване надхвърля близо осем пъти официално отчитаната годишна инфлация от 5,4%, което буди сериозни съмнения относно икономическата му основа и реалните подбуди зад него.

Най-смущаващият детайл в случая е пълната липса на прозрачност и начинът, по който беше извършена промяната. Новите цени са влезли в сила със задна дата - още от 1 юни, но хората и пенсионерите са разбрали за новите тарифи едва седмици по-късно. Това забавяне поставя абонатите в капан - потребителите са лишени от законовото си право на навременна информация, което практически прави невъзможна своевременната смяна на топлинния счетоводител или реакция срещу новите условия. Хората са поставени пред свършен факт - да бъдат единствено "платци", без възможност да влияят върху договорите и цените, предопределени между "Топлофикация" и фирмите за дялово разпределение.

Вальо Танев Снимка: Архив

Финансовото измерение на този скок е огромно, а най-осезаемо то ще се усети в София. "Топлофикация София", която действа и в качеството си на топлинен счетоводител, отчита едни от най-високите увеличения. Досега фирмите за дялово разпределение са събирали годишно около 32 милиона лева от столичани, но занапред с новите тарифи сумата, която ще потъне в сметките на дружествата, ще надхвърли 36 милиона лева.

Бони

"И това означава, че над 4 милиона лева допълнително ще бъдат изпомпани от джоба на гражданите - и то за услуга, чието качество не се е променило с нищо. Учудвам се защо държавата, която трябва да ни защитава от "изедниците", нищо не прави. Не може това лицемерие да продължава - да ни извиват ръцете тези от "Топлофикация". Абе да не са чужденци те бе, на които да не можем да откажем постоянните им увеличения, а? Толкова не можем да им стъпим на главата ли, нали държавата е за това? Нали като дойдоха от новото управление, един от слоганите им беше за борба с регулаторите. И какво се прави? Нищо! А имат лостове и пълно мнозинство. Едно време Бойко Борисов като управляваше, като види, че на народа му става тегаво, вдигаше телефона и оправяше все пак нещо. А сега всички изнемогват, двойни са цените. Каква е тази грижи за хората, от май нищо не се случва. Само нелепи и неработещи модели - то не бяха кошници с по-ниски цени, то уж администрацията да има промени и там и с техните осигуровки, а то - нищо! А икономиката я върти частният бизнес, т.е. ние. Докога така?", пита тв водещият Васко Мавриков.

Александър Балкански

Недоволството на хората прераства в недоумение защо домакинствата трябва да плащат повече за никаква реално свършена работа, докато хиляди пенсионери и социално слаби семейства са принудени да спират отоплението си през зимата, защото не могат да покрият базовите си сметки.

Васко Мавриков е подкрепен от семейството си Снимки: Архив

"Именно това е причината, заради която напуснахме със съпругата ми София. Заради това непрекъснато поскъпване на водата и тока нашата кооперация в столицата се отказа от тях. И понеже нещата са зле, си взехме една къща в град Черноморец до морето и от две години сме тук", казва Александър Томов, три пъти олимпийски шампион, петкратен световен, петкратен европейски, световен студентски шампион и двукратен европейски вицешампион по борба. "Сега се отопляваме с камина и много ни е добре. Цялата система с тази "Топлофикация" е ад под небето. И много други спортисти шампиони не са добре от положението с високите цени и регулаторите", допълва и съпругата на Томов - Моника, която също е спортист от кариерата.

Тъй като увеличението надхвърля в пъти всякакви инфлационни индекси, казусът влезе в полезрението на контролните органи. Омбудсманът на Република България Велислава Делчева вече изпрати официални искания до НАП и КЗП за извършване на незабавни и пълни проверки.

Основният коз на институциите е Законът за въвеждане на еврото, според който КЗП разполага с правомощия да провери икономическата обосновка на подобни извънредни увеличения и да наложи сериозни санкции при установяване на спекула или нелоялни търговски практики. Настоява се за подробна ревизия как точно е формирана новата цена и има ли скрити споразумения. От своя страна всеки засегнат гражданин, който е уведомен със закъснение или смята правата си за нарушени, също може да подаде сигнал през официалния портал на КЗП за нелоялни практики или през страницата на омбудсмана.

"То какво да подаваш, кой ще ти обърне внимание? Ето аз съм неподвижен, в момента съм във Велинград и съм на издръжката на жена ми, която още работи, аз съм пенсионер с пенсия. И да искам да протестирам, няма как да се случи. Иначе и аз съм против "Топлофикация" да си прави каквото иска с нас", казва дългогодишният адвокат Георги Дилков-Лорда.

Реакцията и на фолкпевицата Бони показва, че търпението на хората е на изчерпване, а усещането за липса на държавна закрила е масово.

"Да кажем, аз се боря сама с живота и на мен никой не ми помага. И добре, че работя, за да мога да си позволявам някакъв лукс. Имам парно и климатик и се съобразявам със закона, винаги съм била честна към хората. Хонорарите, които взимаме, наистина не са особено високи, предвид музикантите, които са си вдигнали цените за участия и записи, и така и за нас нещата не са много лесни. Всичко е двойно след влизането на еврото и много мои близки страдат от това. Но аз не спирам да вярвам, че ще се оправим", казва фолкпевицата Бони.

Сходни тревоги споделя и историкът проф. Андрей Пантев, който признава, че въпреки че получава сравнително добра пенсия, изпитва сериозни затруднения от всекидневния скок на цените и отказва да гласува от години поради тъга от безизходната ситуация в страната.

Оптимист е единствено акад. Александър Балкански. "Парно нямаме вкъщи, ние си имаме собствено отопление. Циркът ме храни мен и семейството, в момента сме в Несебър, после отиваме във Варна. Разбира се, че цените са много високи, и добре, че се справяме в работата. Иначе на никой не му е лесно", казва той.

Казусът с 40%-ия скок на таксите преля чашата на общественото търпение. Предстои да видим дали проверките на НАП и КЗП ще доведат до реални санкции и отмяна на поскъпването, или за пореден път българските граждани ще платят сметката за бездействието на регулаторите.