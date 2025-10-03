Америка подари къща на сина на Ламбо

Америка подари огромна къща на сина на Стефан Данаилов, д-р Владимир Данаилов, пише Телеграф. Триетажната постройка му е по случай успешното завършване на 9-годишното обучение за доктор и започването на работа по специалността.

“Там това се случва толкова рядко, че появи ли се лекар всички започват да му дават от всякъде. Даже се чудя какво ще я правя толкова голяма къща. Има и голям двор.” Съпругата му не работи, а няма и нужда. Тя се грижи за дома.

В САЩ много ценят медицинските кадри. След получаване на диплома е трябвало да вземе лиценз за практика точно в този град, като издържи изпит за общо образование. Всички те имат такси, които се възстановяват при назначаване.

Графикът на Данаилов е една седмица работи, една почива. Вече ума пациенти. Плащат му по 111 долара на час.