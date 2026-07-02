Последни
Популярни
Горещи

Ани Салич и Ники Дойнов танцуват на чалга

https://hotarena.net/lubopitno/ani-salich-i-niki-doynov-tancuvat-na-chalga HotArena.net
HotArena.net
567
Ани Салич и Ники Дойнов танцуват на чалга

HotArena.net
567

Водещите на централната емисия новини по Нова телевизия Ани Салич и Ники Дойнов неочаквано се превърнаха в звезди в социалните мрежи, пише Ретро.

Интернет е залят от десетки клипове създадени с изкуствен интелект, в които двамата отправят поздравления за рождени и имени дни. Ани танцува кючек пред новинарското бюро, а Николай свири на кларинет между две емисии. Всичко това в чалга ритми.

Виртуалните двойници се радват на огромна популярност. Видеата са разпространени във фейсбук, тикток и различни групи за хумор. 

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.