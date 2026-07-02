Ани Салич и Ники Дойнов танцуват на чалга

Водещите на централната емисия новини по Нова телевизия Ани Салич и Ники Дойнов неочаквано се превърнаха в звезди в социалните мрежи, пише Ретро.

Интернет е залят от десетки клипове създадени с изкуствен интелект, в които двамата отправят поздравления за рождени и имени дни. Ани танцува кючек пред новинарското бюро, а Николай свири на кларинет между две емисии. Всичко това в чалга ритми.

Виртуалните двойници се радват на огромна популярност. Видеата са разпространени във фейсбук, тикток и различни групи за хумор.