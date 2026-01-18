Антон Хекимян посрещна Нова година с мъжа си в Гърция

Антон Хекимян изкара новогодишните празници в южната ни съседка Гърция, видя репортер на „Уикенд”. Бившият журналист бе в компанията на приятеля си Тунджай Мустафа, който привличаше и мъжките, и женските погледи. Манекенът се бе изтупал и изглеждаше страхотно, като караше след него да се обръщат не само разпознали го българи, а и гърци.

Бившият журналист и шеф на новините в Би Ти Ви, който в момента е общински съветник в София, е пристигнал в Гърция ден преди Нова година, като е празнувал в Солун, а през деня на 1 януари бе излязъл на разходка около Бялата кула. Хекимян и Тунджай вече са неразделни и не се крият. Както писахме в по-предния ни брой, двамата бяха заедно и на концерта на Лили Иванова в зала 1 на НДК. После поработиха малко, а след това отпрашиха към Гърция. Двамата изглеждат щастливи заедно, а много жени завиждат на Хекимян за красивото и стройно гадже, което хваща окото.

Връзката на арменеца с турчина е доста дълга и явно сериозна. Двамата са заедно от около 7 години, като обаче преди 2 години се заговори, че май са се разделили. Мустафа бил подписал договор за работа в Турция и разстоянието застанало на пътя на любовта. Явно това или са били обикновени слухове, или, ако наистина е имало раздяла, тя вече е преодоляна. Връзката е заздравена и Хекимян се е отказал да крие, че има партньор до себе си.

Преди Тунджай той имаше и връзка с журналистката от Нова телевизия Василена Гръбчева, с която бяха заедно в продължение на години. Двойката се раздели официално през 2018 г. Приблизително по това време е започнала дружбата на Антон с Тунджай. Василена пък към днешна дата е омъжена за лекаря Асен Цеков, с когото имат две дъщери.