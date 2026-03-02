Фен посвети стихотворение на ергенка

Романтичен момент, достоен за филм, преживя ергенката Алия, пише България Днес.

Хубавицата е на разходка, когато непознат мъж я вижда и я заговаря. Оказва се, че това е Боби – артист по душа, който пише стихове. Вдъхновен от красотата на ергенката, той на мига ѝ посвещава поема: "Цвят ефирен с нежен аромат дарява своето ухание, потрепва в ритъм от вятъра, за трепет, чувство и съзнание. Това е цветето на любовта, природно украшение, това е розата – една обич и вълнение“.

След рецитала Боби нежно целува ръката ѝ като истински кавалер, а Алия е трогната от жеста.