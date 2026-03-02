Здрава Каменова се изненада от среща в самолета

Актрисата Здрава Каменова отлетя за Великобритания, където представи стенд-ъп шоуто „Жена и половина“ в Питърбъро, пише България Днес. Още по пътя обаче я спохожда повече от любопитна среща.

В самолета за Острова тя случайно се оказва редом до комедиантите Кючуков и Донски, които пътували към Лондон, за да представят свое комедийно шоу пред българската публика.

Това не е всичко – тримата не просто се засекли на борда, а се оказали и на един и същи ред в самолета.

„Невероятните случайности“, написа с усмивка Каменова.