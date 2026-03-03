Юлиан Костов заведе Мирела в Холивуд

Българският актьор Юлиан Костов и приятелката му Мирела Илиева бяха специални гости на церемонията по раздаването на 2-рите Актьорски награди на САЩ (SAG Awards), пише Телеграф.

„Благодарен съм на родителите ми, семейство и приятели, на Лондон и на любовта ми! Хората сме просто сумата от решенията, които взимаме и заради всеки един от вас съм тук днес. Аз съм щастливец щом имам вас и сме здрави“, написа под споделените кадри Юлиан, който често участва в холивудски продукции.

Изключително елегантни, в страхотно настроение Юлиан и Мирела обраха овациите на публиката, а танцьорката показа и уменията си на афтърпартито.

„Където и да отидем, винаги си намира приятели“, кефи се Юлиан, който изглежда много влюбен в любимата си. По време на престоя си в Лос Анджелис двамата посетиха планинската местност край града, където е надписът на Холивуд.

Филмът „Грешници" спечели наградата за най-добър актьорски състав, увеличавайки шансовете си преди раздаването на Оскарите след две седмици. Майкъл Б. Джордан грабна наградата за най-добра мъжка роля за хитовата лента, побеждавайки фаворита Тимъти Шаламе и печелейки най-голямата награда в кариерата си. Джеси Бъкли получи наградата за най-добра женска роля за „Хамнет“.

Наградите за поддържаща роля бяха присъдена на Шон Пен („Една битка след друга“) и Ейми Мадиган („Оръжия“). Посмъртна телевизионна награда бе връчена На Катрин О'Хара за сериала „Студиото“, приета от неговия косъздател Сет Роугън, който похвали нейния талант и щедрост.