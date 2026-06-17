Антон Радичев: Лъжа е, че съм болен, заминавам на ваканция в Созопол https://hotarena.net/lubopitno/anton-radichev-lazha-e-che-sam-bolen-zaminavam-na-vakanciya-v-sozopol HotArena.net

"Чувствам се много добре със здравето. Не е истина, че съм болен. Скоро заминавам в Созопол. Ще прекарам една дълга лятна ваканция на брега на морето. Ще плувам и ще се пека на плажа", каза Антон Радичев.

С тези думи той категорично опроверга слуховете, че се е поболял и затова напуска театъра. Ветеранът на "Народния" и друг път е бил вкарван в болница от таблоиди.

Актьорът няколко години маше проблем с дискова херния на гръбначния стълб, която засегна и коленете му. Но след хирургична интервенция състоянието му се подобри.