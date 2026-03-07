Азис и Деси Слава са астрални близнаци, празнуват ЧРД днес

Две легенди на попфолка имат рожден ден!
Васил Троянов Боянов, по-известен с артистичния си псевдоним Азис, е български попфолк певец и телевизионен водещ. Наричат го "Краля на попфолка".
Азис е роден на 7 март 1978 г. в град Сливен в ромско семейство на музикант.
Според собствените му твърдения е роден в Сливенския затвор, но майка му отрича това.
Израства в Костинброд и София, като прекъсва образованието си след пети клас и известно време пее заедно с баща си.
Десислава Донева, позната и само като Деси Слава, е родена на 7 март 1979 година в Раднево, Старозагорско, в семейството на работник в "Мини Марица-изток" и лаборантка. Майка ѝ е сестра на поп певицата Мими Иванова.