Чартър на АТП извежда Иван Иванов от ОАЕ

Един от най-големите таланти на българския спорт Иван Иванов е сред блокираните в ОАЕ заради военния конфликт в Близкия изток. Той ще напусне заоната днес с помощта на АТП (Асоциацията на професионалните тенесисити).

Той е във Фуджейра, където трябваше да вземе участие в тенис турнира от сериите "Чаланджър". Първият му мач по програма бе във вторник. Надпреварата обаче бе отменена часове по-рано с оглед ситуацията в района на Обединените арабски емирства и постоянните атаки с дронове, идващи от Иран.

АТП органзира безплатен чартър от столицата на Оман до Милано. Той ще се състои днес. Тенесиситите споделят, че обстановката била спокойна и не е имало смут, но все пак турнирът е отменен по искане на АТП, пише България Днес.

