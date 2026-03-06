Брадъри влязоха в открита война

Открита война избухна между двама от най-култовите участници от последния "Биг брадър"!

Скандала започва тираджията Калин Борисов, който изпраща заплашителни съобщения на своя съквартирант Стефан Стоянов:

"Ти си 1 шамар живот. Съжалявам, че в къащта не ти отвинтих главата педерастка, пише без никакъв срам Калин на човека, с когото 2 месеца живя под един покрив.

Стефан обясни ситуацията, като поясни, че тираджията го е блокирал, но в момента тормози половинката му Сияна, която също участваше в сезона.

"Такъв ли пример даваш на теб, на децата си? Смешен си!", отвръща на нападките Стоянов, който едвам сдържа търпението си, пише България Днес.

