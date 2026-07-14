Бабата на Део влезе в дом

Духовитата баба на Део - Даша, превърнала се в любимката на народа, влезе в дом за стари хора. Това разкри популярният й внук ексклузивно пред „България Днес“.

„Заведохме я там преди малко повече от месец след операцията, която претърпя. Мястото се намира в Годеч и предлага рехабилитации и по-специализирани грижи, от каквито има нужда баба в момента. Като почивна станция е, там е като рая, чувства се страхотно“, разкри причината за преместването й водещият на тотото.

В края на май 99-годишната жена претърпя падане в дома си, което доведе до операция и престой в лечебно заведение заради контузия на тазобедрената става. Инцидентът бил лек и не наложил подмяна на костната връзка, а само поставяне на пирон. Предвид напредналата й възраст обаче подобен тип интервенция е доста опасна за старицата.

„По едно време имам чувството, че тичаше по ръба между двата свята. И все пак успя да остане при нас”, радва се от сърце популярният й наследник.

Баба Даша е сред най-обичаните интернет герои, радващи с естествената си нежност и доброта. Възрастната дама се прочу от постове на Део, в които й благодари за нейната грижа и всеотдайност. Всяка неделя преди тегленето на тотото звездата се отбива при Даша, за да прекарат време заедно. С него често води и двете си момчета - Борислав и Теодор. С уважение Деян не пропуска да честити публично всеки рожден ден на старицата, която през септември ще навърши 100 години.

„В директен разговор тя ми е обещала да издържи до 100, за да го имаме това постижение в семейната история. Очертавам й някакъв хоризонт, към който да гледа, дори с една такава лека хумористична нотка. Със смях и позитивизъм баба се опитва да минава през живота. Някой път й се чудя какво я държи на тази възраст. Изпратила е толкова много хора и баща ми включително. Останахме й само ние - внуците и правнуците”, разказва с доза носталгия изпълнителят.

Самият Део вече няма търпение баба му да се оправи и съвсем скоро да си я приберат обратно у дома, за да празнуват заедно най-специалния й юбилей от всички.

Екипът на “България Днес” желае много здраве, щастие и сили на достолепната жена, която не спира да ни впечатлява с борбения си дух!