Последни
Популярни
Горещи

Бачорски с прякор Дон Домат

https://hotarena.net/lubopitno/bachorski-s-pryakor-don-domat HotArena.net
Румен Димитров
287
Бачорски с прякор Дон Домат

Румен Димитров
287

Зрителите на „Трейтърс” лепнаха прякор на Даниел Бачорски, видя „Уикенд”. Те го кръстиха Дон Домат, а прякорът му не е случаен – русокосият Даниел има забавния навик да се изчервява доста, когато се притесни или попадне в центъра на вниманието.

Щом усети, че всички погледи са насочени към него, лицето му веднага придобива цвета на сочен летен домат – и именно така се роди прякорът му. Но зад червените бузки стои човек, който впечатлява с доброта, чувство за хумор и готовност да помогне на всеки. Даниел умее да превръща неловките моменти в смях и да създава настроение навсякъде, където се появи.

Тагове:
Още от Любопитно

1 Коментара

Зайче

преди 47 минути

Направи ми добро впечатление още в Хелс китчън- как се самоиронизираше и как с чувство за хумор търсеше Петя Бояджиева, а изглежда и умно момче в Трйдърс.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.