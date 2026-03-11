Последни
Иво Димчев понася София само в 6 сутринта

https://hotarena.net/lubopitno/ivo-dimchev-ponasya-sofiya-samo-v-6-sutrinta
HotArena.net
189
Мнозина си мислят, че Иво Димчев е нощна птица и след участия и концерти прекарва половината ден в сън. Да, ама не! Наскоро провокативния певец, артист и майстор на пърформанса призна, че любимото време на денонощието му е призори.

Обралият овациите и на публиката, и на журито в „Капките" имитатор на Емил Димитров обожавал да се разхожда из столицата в 6 сутринта.

„Тогава всички трагедии в София пият кафе", изрази се поетично Димчев. Феновете на ексцентричния изпълнител обаче побързаха да му напомнят, че често са го виждали да прави тегели из София „късен следобед" в компанията на неговата стара приятелка Мария Силвестър, като двамата не а пият кафе, а се подкрепят с дюнери размер XXL.

